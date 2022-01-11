澳網／簽證事件未落幕 約克維奇仍列頭號種子

約克維奇。（美聯社）

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）的簽證 事件還沒完全落幕，不過澳網 仍公布2022年種子序，小約和地主「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）分屬男單和女單頭號種子， 將尋求女單衛冕的日本名將大坂直美列13種子。

小約去年打下破紀錄的第9座澳網金盃，今年卻因為接種新冠肺炎疫苗，儘管拿到澳網醫療豁免，入境澳洲仍遭取消簽證，提出訴訟後雖在昨天得到勝訴結果，但澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）仍可能以部長權力再次取消小約簽證。

小約目前和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）及「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）同以20座大滿貫並列男網紀錄，費德勒今年澳網因膝傷未癒缺席，納達爾則列第6種子。

去年美網粉碎小約年度「全滿貫」目標的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）列第2種子，德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）和希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）分屬第3和第4種子。

25歲的芭蒂在女單領銜，她已打下2019年法網和去年溫布頓金盃，今年將挑戰生涯第一座澳網金盃；白俄羅斯 好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）列第2種子，第3和第4種子分別是西班牙女將蒙揆露扎（Garbine Muguruza）及去年包下法網雙冠的捷克名將雷茨科娃（Barbora Krejcikova）。