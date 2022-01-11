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澳網／地主「壞小子」挺約克維奇：身為澳洲選手很尷尬

記者曾思儒／即時報導
洲網壇好手「壞小子」基里洛斯這次站在球王這方。路透
洲網壇好手「壞小子」基里洛斯這次站在球王這方。路透

過去常出言批評塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），澳洲網壇好手「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）這次倒是站在球王這方，他表示身為澳洲選手，對小約遭受的對待感到「很尷尬」。

小約的簽證事件從上周延燒到本周仍未落幕，他雖獲得澳網醫療豁免，但簽證卻在入境遭澳洲方取消，就算申訴後在昨天獲得勝訴，仍可能遭再度取消簽證。

約克維奇父母還控訴，澳洲政府剝奪小約人權，除在機場監禁多時，還禁止球王和團隊、親友等聯繫。

昨天法庭外有上百名球迷聚集為小約加油，但反面意見也不少，尤其澳洲近期確診案例創新高，變種病毒又肆虐全球，讓超過9成成年人已完成兩劑疫苗接種的澳洲人民對小約不以為然。

這次基里洛斯反而不是小約「黑粉」，他透過社群平台分享說，身為澳洲的運動員，看到小約被澳洲政府如此對待，十分尷尬，「我不認為這是正確的處理方式，但媒體喜歡如此，喜歡分裂，而我不想要因為這些讓澳洲人的其他善行被消弭。」

基里洛斯才剛因確診新冠肺炎退出這周的雪梨網賽，他表示自己感覺很好，17日的澳網登場前會進行一切必要措施。

「一周前發生這狀況並不理想，但我會盡一切努力上場，希望可以給大家一場演出。」基里洛斯說。

澳洲 簽證 澳網

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