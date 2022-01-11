我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

約克維奇獲入境資格被痛批 韓媒：不配當GOAT

聯合新聞網 / 綜合報導
美聯社
美聯社

約克維奇（Novak Djokovic）能否參加澳網一事近期引風波，原先因無法出示豁免疫苗證明差點慘遭澳洲政府遣返，但10日劇情大反轉，法官宣判他得以入境，儘管這名世界球王將有望奪下他生涯第21座大滿貫，卻遭外媒重批「不配當GOAT（史上最偉大球員）。」

約克維奇因不願接種疫苗，未符合澳網規定無法取得參賽資格，但日前他卻取得豁免資格，盼能在今年首戰力拚生涯第21座大滿貫賽冠軍，不過該行為卻遭外界撻伐，認為經過這次事件後約克維奇在網壇的地位會大受影響。

《華盛頓郵報》記者羅賓森（Eugene Robinson）寫下，「儘管法院判決允許約克維奇能留在澳洲參加澳網，但我希望澳洲政府還是能用公權力制止他，他不配參加澳網，他藐視該國的防疫規定，這跟自由沒有關係，如果最後他還是參賽了，儘管他是集天賦於一身的球員，我也不會觀看。」

就連「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）也看不下去，表示「我當然祝他好運，但在個人層面上，我寧願他不要打。」不過他也補充「我不管我是否同意小約的某些觀點，正義已經發聲，他有權參加澳網，我認為這是最公平的決定。」

韓媒《No Cut News》對此也開砲：「即使你取得了與GOAT地位對等的成就，你也無法獲得相稱的尊重。約克維奇有資格參加澳網嗎？經過這些波折，他還能拿到冠軍嗎？」

澳網 約克維奇 澳洲

上一則

約克維奇被控「入境申報不實」 案情恐再轉彎

下一則

場邊人語／獅威重現 綠灣再見

延伸閱讀

約克維奇勝訴後推文 張貼在澳網球場練球照

約克維奇勝訴後推文 張貼在澳網球場練球照
世界球王勝訴：約克維奇如何「告贏澳洲政府」？

世界球王勝訴：約克維奇如何「告贏澳洲政府」？
「連邊境都無法管」約克維奇勝訴 澳洲總理遭批太無能

「連邊境都無法管」約克維奇勝訴 澳洲總理遭批太無能
約克維奇澳網之路波折 生涯5大爭議一次看

約克維奇澳網之路波折 生涯5大爭議一次看

熱門新聞

北美職業冰球NHL溫哥華加人隊一位球迷（左）發現一名球隊人員（右）頸部長痣，懷疑是癌，沒想到提醒就醫的舉動救了他一命。（圖取自twitter.com/Canucks）

球迷見痣疑癌提醒就醫 NHL球隊人員找到恩人致謝

2022-01-03 16:11
谷愛凌本月8日在加州比賽。(Getty Images)

滑雪好手谷愛凌代表中國參加冬奧 是否放棄美籍成疑

2022-01-10 21:22
約克維奇發生澳洲入境風波後，7日首度發文感謝各界支持。（路透）

澳洲簽證被取消 約克維奇打破沉默：感謝全世界支持

2022-01-07 19:02
年僅18歲的女子自由式滑雪好手谷愛凌。Getty Images

北京冬奧 法新社點名5位最受矚目運動員

2022-01-03 17:10
圖為墨爾本機場。（美聯社）

澳網醫療豁免無用？約克維奇為何被澳洲「強制遣返」

2022-01-06 00:48
澳洲副總理喬伊斯要求約克維奇（圖）說出實情。（路透）

如何取得醫療豁免？澳洲副總理要約克維奇「說出真相」

2022-01-07 00:03

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑