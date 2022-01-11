約克維奇獲入境資格被痛批 韓媒：不配當GOAT

美聯社

約克維奇 （Novak Djokovic）能否參加澳網 一事近期引風波，原先因無法出示豁免疫苗證明差點慘遭澳洲 政府遣返，但10日劇情大反轉，法官宣判他得以入境，儘管這名世界球王將有望奪下他生涯第21座大滿貫，卻遭外媒重批「不配當GOAT（史上最偉大球員）。」

約克維奇因不願接種疫苗，未符合澳網規定無法取得參賽資格，但日前他卻取得豁免資格，盼能在今年首戰力拚生涯第21座大滿貫賽冠軍，不過該行為卻遭外界撻伐，認為經過這次事件後約克維奇在網壇的地位會大受影響。

《華盛頓郵報》記者羅賓森（Eugene Robinson）寫下，「儘管法院判決允許約克維奇能留在澳洲參加澳網，但我希望澳洲政府還是能用公權力制止他，他不配參加澳網，他藐視該國的防疫規定，這跟自由沒有關係，如果最後他還是參賽了，儘管他是集天賦於一身的球員，我也不會觀看。」

就連「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）也看不下去，表示「我當然祝他好運，但在個人層面上，我寧願他不要打。」不過他也補充「我不管我是否同意小約的某些觀點，正義已經發聲，他有權參加澳網，我認為這是最公平的決定。」

韓媒《No Cut News》對此也開砲：「即使你取得了與GOAT地位對等的成就，你也無法獲得相稱的尊重。約克維奇有資格參加澳網嗎？經過這些波折，他還能拿到冠軍嗎？」