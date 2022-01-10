紐時：約克維奇簽證之亂 盡顯澳洲行事雜亂無章

約克維奇10日獲澳洲法院宣判可以入境澳洲。圖為他去年2月21日獲得澳網冠軍。(美聯社)

男網當今球王約克維奇 抵達澳洲參加澳網 時入境簽證遭撤，法官今天判他勝訴。紐約時報認為，處理澳網參加程序與疫情整體國際旅行間，盡顯澳洲行事雜亂無章與選舉算計。

塞爾維亞男網名將約克維奇（Novak Djokovic）6日抵達墨爾本時入境簽證遭註銷，尋求澳網衛冕及歷史性第21個大滿貫金盃橫生波折。外媒研判很可能是他靠拿到免打疫苗與隔離的醫療豁免參賽，在澳洲引發眾怒，被澳洲政府借題發揮。

約克維奇入境受阻被迫關入拘留飯店後，向當地聯邦法院興訟尋求救濟。澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，法院當地時間今天下午判約克維奇勝訴，他除可離開拘留飯店，也可參加17日開打的本屆澳網。

聽證會因技術問題無法連線，約克維奇在當地時間10日獲准暫時離開居留飯店，前往會見律師，大批媒體與民眾在飯店外等候。(路透)

紐時指出，代表政府的公訴律師庭訊時主張，確診COVID-19痊癒不是得以免接種疫苗的正當理由，約克維奇當初申請入境的資料與訊息不夠充分。

問題是澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）的豁免指引裡，其中一項符合豁免的資格，就是「PCR採檢證明罹患過COVID-19，得以在染疫後推遲6個月再接種疫苗」。約克維奇的律師在法庭出示的資料顯示，約克維奇去年12月中曾再次確診。

本案承審法官凱利（Anthony Kelly）今天庭訊期間提及喬帥申請簽證檢附的醫療豁免時，也說「我不明白，在各級政府行文往來間，約克維奇還能多做什麼」；約克維奇的醫療豁免是由澳洲網球公開賽 舉辦地、維多利亞州政府所召集的醫師顧問團所同意。

約克維奇4日於推特宣布收到澳網醫療豁免，得以不用跟所有人一樣入境澳洲後隔離14天及強制接種疫苗。當天澳洲網協執行長提列（Craig Tiley）也透過聲明解釋，澳網參賽選手申請醫療豁免，由兩個獨立的醫療小組審核，申請時姓名等資訊都會屏蔽，不存在開後門的空間。

但紐時指出，究竟過去6個月未打疫苗的確診痊癒者能否符合醫療豁免，政府衛生官員與澳洲網協之間，以及澳洲網協跟選手之間的傳達內容不盡一致，且多有扞格。

聯邦官員去年11月給提列的信裡指出，過去6個月確診痊癒，不能作為可不打疫苗入境的理由；但澳洲當地媒體披露的一些信件卻顯示，衛生部長的幕僚也告訴澳洲網協，澳網舉辦地的維多利亞州政府，負選手能否取得豁免的評估之責。

到了去年12月2日，維州衛生廳長沙頓（Brett Sutton）致函澳洲網協，稱「近期（即定義的6個月內）有COVID-19確診史、能提供適切資料以茲證明者，從海外入境維州時可免強制隔離」。5天後澳洲網協便將相關訊息周知選手。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在約克維奇入境一事上態度強硬，堅持嚴格防疫規定不容例外，還推文說「規定就是規定，尤其事涉我們的境管，無人可例外」。

紐時指澳洲政壇素有在嚴管邊境一事放狠話以謀選舉利益的前科，莫里森不過是有樣學樣。

隨經濟受Omicron爆發所累、篩檢量能短缺等，莫里森今年的連任之路艱辛，此時突然決定撤銷約克維奇簽證，想彰顯公事公辦的法治形象拉抬選情。

她處境與約克維奇一樣 但選擇離境

處境與約克維奇相似的捷克女網選手沃拉科娃跟約克維奇在同一間拘留飯店，不過她最終選擇離境。圖為她2018年8月4日參加加拿大大師賽。(路透)

上周已在打會前賽的捷克女網選手沃拉科娃（Renata Voracova），7日也被澳洲海關告知簽證註銷，她也是以6個月內曾確診痊癒而取得醫療豁免。被註銷後她臨時被帶入跟約克維奇同一間拘留飯店，不過她選擇離境，沒透過官司討公道。

處境與約克維奇相似的捷克女網選手沃拉科娃跟約克維奇在同一間拘留飯店，不過她最終選擇離境，沒透過官司討公道。圖為她8日在飯店窗戶邊看向外面。(路透)

紐時認為可以確的是，整個事件的發展會讓許多澳洲人臉上無光，即便是主張對約克維奇強硬者亦然。澳洲處理參加澳網程序及疫情升溫期間國際旅行規範，充斥訊息混淆、運作不良與選舉算計，這些只會加深外界對澳洲行事紊亂無能的印象。