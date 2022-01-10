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約克維奇可入境了 澳洲法官裁定立刻釋放

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約克維奇可入境了 澳洲法官裁定立刻釋放

編譯中心／綜合報導
塞爾維亞網球名將約克維奇入境澳洲受阻尋求法律途徑解決。（路透資料照片）
塞爾維亞網球名將約克維奇入境澳洲受阻尋求法律途徑解決。（路透資料照片）

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）入境澳洲受阻尋求法律途徑解決，澳洲法官凱利（Anthony Kelly）今天開庭，要求澳洲政府需立即釋放約克維奇，歸還他的護照，准許其入境；並需要支付約克維奇被拘留期間的費用。

中央社引述澳洲廣播公司（ABC）快訊報導，約克維奇勝訴，將可不必再待在移民拘留中心，將能參加17日開打的澳洲網球公開賽

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，法官裁定，澳洲內政部將必須支付，約克維奇相關損失，且他的護照等所有財物必須在合理可行的情況下盡快歸還。

男網世界排名第一的約克維奇尋求在17日開打的澳洲網球公開賽拿下個人第21座大滿貫賽單打冠軍，但他上周抵達澳洲時簽證被註銷，至今在由墨爾本公園飯店（Park Hotel）改裝的拘留中心待了4晚。

路透報導，約克維奇律師團主張，約克維奇去年12月16日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此能取得疫苗醫療豁免。

然而澳洲政府表示，非澳洲公民無權保證入境，並強調即使約克維奇勝訴，澳方保留再次拘留並將他驅逐出境的權利。

多數外國人士仍不得前往澳洲，而獲准入境者都必須完整接種疫苗或有「急性」疾病之類的豁免。

澳洲網球公開賽 約克維奇 疫苗

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