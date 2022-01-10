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約克維奇可入境了 澳洲法官裁定立刻釋放

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澳網／約克維奇提豁免文件 澳政府：不保證可入境

體育新聞組／綜合報導
約克維奇期盼在法庭上推翻澳洲當局撤銷他簽證的決定。（路透）
約克維奇期盼在法庭上推翻澳洲當局撤銷他簽證的決定。（路透）

澳洲政府律師在法庭文件中說，政府沒有向網球天王約克維奇（Novak Djokovic）保證，他自認可據以入境的醫療豁免會被認可。這一豁免爭議備受熱議，英國名將墨瑞（Andy Murray）也說此事件對網球而言不是好事。

路透報導，塞爾維亞網球名將約克維奇尋求在澳洲網球公開賽拿下第21座大滿貫冠軍，但他抵澳時簽證被撤，目前待在拘留中心，並盼能在聆訊上推翻澳洲當局撤銷他簽證的決定。

約克維奇法律團隊稱，澳洲內政部對這位世界球王進行評估，認為他在澳洲旅行申告的回答顯示他符合免隔離入境的要求。

不過，政府方釋出的法庭文件指出，內政部的電子郵件並不保證「他（約克維奇）的所謂醫療豁免會被接受」，他在申告中所寫的內容可能會被質疑，並在他入境時受到驗證。

約克維奇律師團稱，約克維奇去年12月16日確診新冠肺炎，因此能取得疫苗醫療豁免。政府提交的文件也對此提出質疑。

文件指出：「沒有跡象表明申請人（約克維奇）在2021年12月患有『急性重大疾病』。他只說他的新冠肺炎檢測呈陽性。」

法新社報導，約克維奇是疫苗懷疑論者，但他從沒透露過接種情況。澳洲政府律師在法庭文件說，約克維奇「未接種疫苗」是雙方在此案件中的「共同認同之處」，因此他的簽證案件應不被受理。

路透社報導，約克維奇醫療豁免事件掀起熱議，曾居男單世界第一的墨瑞（Andy Murray）對約克維奇的處境表達關切，並表示其他球員也對此事感到震驚，約克維奇被禁止入境澳洲的情況「真的對網球不利」。

墨瑞告訴澳洲媒體：「老實說，我想每個人都對此感到震驚。我希望約克維奇沒事。我很了解他，我和他關係一直很好，我希望他沒事。」

「這對網球來說真的一點都不好，而且我認為這對任何涉及者而言都沒有好處。」

此外，澳網主席提列（Craig Tiley）將約克維奇持醫療豁免入境被拒絕，歸咎於在「充滿挑戰的環境」中，相互牴觸且迅速變化的指令導致混亂景況。

約克維奇 澳洲網球公開賽 疫苗

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