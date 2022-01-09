澳網／醫療豁免主因？律師：約克維奇上月2度染疫

球王個人律師透露約克維奇在去年12月16日二度確診，才因此取得醫療豁免權。（Getty Images）

遭到澳洲 政府取消簽證的網球世界球王約克維奇 （Novak Djokovic），仍在等待10日聽證會的結果決定是否能夠順利入境，不過在8日也傳出個人律師團提供給法院的資料中指出，約克維奇在去年12月16日曾進行PCR檢測呈現陽性反應，再度確診新冠肺炎 ，也因此成為他獲得醫療豁免的原因。

將挑戰澳網四連霸、第十冠的約克維奇，日前透過社群網站宣布取得醫療豁免，但卻在入境澳洲時受阻並遭到拘留，並將等待聯邦法院聽證會結果決定，而約克維奇的律師也在昨天向法院送出關鍵文件。

該文件提到約克維奇曾在去年12月16日確診新冠肺炎，在確診相隔超過14天，且最後72小時沒有出現發燒或是呼吸道症狀後，12月30日約克維奇團隊也收到澳網首席醫療官的信件，告知他獲得疫苗接種的醫療豁免，理由是他剛從新冠肺炎中康復。

律師團也提到，約克維奇在1月1日時就收到來自澳洲內政部的通知，提到他免檢疫入境澳洲的申請獲准，希望這兩項有利證據能夠幫助約克維奇在10日的聽證會中，獲得放行入境。

約克維奇前年6月就曾在自己舉辦的「亞德里亞網球巡迴賽」期間傳出確診消息，讓他一度出面向各界致歉，不過對於施打疫苗一事他始終持保留態度，且未對外公布個人注射狀況，這也讓他在日前宣布取得醫療豁免時，引發澳洲民眾的反彈。