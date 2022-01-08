我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：新冠不可能永留 CDC：病例可能暴漲後驟減

毛澤東長媳劉思齊 92歲高齡在北京過世

網球／大坂直美退出澳網暖身賽：休息4個月復出太操

中央社／墨爾本8日綜合外電報導
大坂直美今天退出澳洲公開賽暖身賽。（美聯社）
大坂直美今天退出澳洲公開賽暖身賽。（美聯社）

日本女網好手大坂直美今天退出澳洲公開賽暖身賽，稱她休息4個月首度復出後太操勞，「身體感受到震撼」，令羅馬尼亞選手哈勒普（Simona Halep）有望在墨爾本夏季賽奪冠。

法新社報導，去年在澳網封后的大坂直美，本周參加墨爾本夏季賽（Melbourne Summer Set），這是她自去年在美國公開賽早早爆冷慘遭淘汰以來，第一次站上球場。她在美網後休息很長一段時間，解決個人問題。

她在墨爾本連續打贏3場比賽，而這令她付出了代價。她本來傍晚將在拉佛球場（Rod Laver Arena）與俄羅斯選手庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）進行4強賽，最後選擇退賽。

根據澳網推特帳號發布的聲明，頭號種子大坂直美說：「不幸的是，我的腹部受傷，必須休養生息，以備戰澳網。」

大坂直美在個人推特發文說，這次復出有點辛苦，今年首場大滿貫賽澳網將於17日開打，她不想把自己逼得太緊。

她說：「很遺憾今天必須因為受傷退賽，休息一段時間後，連續打了幾場激烈比賽，我的身體受到震撼。」

她說：「感謝過去一周來大家給予的愛，我會試著好好休息，盡快跟大家見面。」

曾4度奪下大滿貫賽冠軍的大坂直美，4日在復出的首場比賽以6：4、3：6、6：3，擊敗排名第61的法國選手柯爾妮（Alize Cornet）。

之後，她以兩盤6比1揮落比利時好手詹妮夫絲凱（Maryna Zanevska），接著再以6比1、7比5拍落德國選手裴珂薇琪（Andrea Petkovic）。

大坂直美退賽後，庫德梅托娃直接晉級決賽，她將對陣哈勒普（Simona Halep）。哈勒普稍早以6：3、6：2擊敗中國選手鄭欽文。

大坂直美去年在澳網女單奪冠後，因心理健康因素退出法網與溫布頓網球錦標賽，之後在美網早早打包回府。

美網後她暫離網壇，試著過著正常的生活，遠離四處征戰的壓力，花時間陪伴家人與朋友。

打完復出的第一場比賽後，大坂直美說：「我開始慢慢找回熱愛比賽的感覺…這種感覺並沒有完全消失。」

她說：「不過，年復一年馬不停蹄地比賽，讓我覺得這種感覺被很多情緒給淹沒…有時候記得為什麼打球是件好事。」

大坂直美 澳網 推特

上一則

NBA／安比德連6戰破30分 76人輕取馬刺 6連勝到手

下一則

網球／約克維奇醫療豁免文件曝光 律師：他曾二度確診

延伸閱讀

澳網／入境澳洲風波 約帥打破沉默：感謝全世界支持

澳網／入境澳洲風波 約帥打破沉默：感謝全世界支持
澳網／約克維奇風波 捷克女將遭波及 簽證被撤銷

澳網／約克維奇風波 捷克女將遭波及 簽證被撤銷
澳網／被約克維奇案例連累？澳洲取消捷克網球女將簽證

澳網／被約克維奇案例連累？澳洲取消捷克網球女將簽證
彭帥稱未遭性侵 法網球女將柯爾妮：還是擔心她

彭帥稱未遭性侵 法網球女將柯爾妮：還是擔心她

熱門新聞

北美職業冰球NHL溫哥華加人隊一位球迷（左）發現一名球隊人員（右）頸部長痣，懷疑是癌，沒想到提醒就醫的舉動救了他一命。（圖取自twitter.com/Canucks）

球迷見痣疑癌提醒就醫 NHL球隊人員找到恩人致謝

2022-01-03 16:11
北美職業冰球聯盟NHL禁止球員參加北京冬季奧運。（路透）

NHL不參加北京冬奧 球員不滿：連選擇權都不給

2021-12-30 03:53
約克維奇發生澳洲入境風波後，7日首度發文感謝各界支持。（路透）

澳洲簽證被取消 約克維奇打破沉默：感謝全世界支持

2022-01-07 19:02
林書豪繳出22分、8助攻表現，但比賽關鍵時刻仍被教練團「棄用」。（Getty Images）

籃球／地位不保？林書豪攻22分仍不被信任 末節坐板凳

2022-01-03 00:37
年僅18歲的女子自由式滑雪好手谷愛凌。Getty Images

北京冬奧 法新社點名5位最受矚目運動員

2022-01-03 17:10
圖為墨爾本機場。（美聯社）

澳網醫療豁免無用？約克維奇為何被澳洲「強制遣返」

2022-01-06 00:48

超人氣

更多 >
前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡
世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢
布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸

布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸
密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審

密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審
擺脫疫情遙遙無期 白宮漸傾向「與病毒共存」

擺脫疫情遙遙無期 白宮漸傾向「與病毒共存」