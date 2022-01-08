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澳網／約克維奇風波 捷克女將遭波及 簽證被撤銷

體育新聞組／綜合報導
澳洲政府展開徹查其他選手，捷克女將佛拉可娃也遭到撤銷簽證。（路透）
澳洲政府展開徹查其他選手，捷克女將佛拉可娃也遭到撤銷簽證。（路透）

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）入境澳洲遭撤銷簽證一事在過去兩天延燒，他仍在等待10日的聽證會結果，澳洲政府也開始針對其他選手進行徹查，並透露確實有一部分人不符合入境條件，捷克雙打女將佛拉可娃（Renata Voracova）已因同樣理由遭到撤銷簽證。

約克維奇日前在社群上公開獲得醫療豁免權，將前往澳洲網球公開賽挑戰第10冠，但在抵達澳洲後卻因未符合入境防疫規定遭取消簽證，消息傳出後引發塞爾維亞政府以及約克維奇家人的不滿，並直指約克維奇遭到囚禁。不過澳洲內政部長安德魯斯否認囚禁約克維奇的說法，約克維奇所居住的飯店外更不時有支持者到場，高舉字牌力挺球王。

約克維奇的處境在球員間也引發討論，「澳洲壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）就表示，雖然他支持施打疫苗，但澳洲政府在處理這件事上確實做得很糟糕。「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）則強調，能體會澳洲人對此事的沮喪，「唯一確定的就是，你只要打疫苗就能打澳網，過去兩年來很多人因此離開，我認為這是阻止病毒傳播的唯一途徑。」

佛拉可娃早已入境澳洲，本周已在墨爾本出賽，卻突遭澳洲當局撤銷簽證，並要求她離境。捷克辦事處證實，佛拉可娃目前拘留於與小約相同的卡爾頓區公園飯店，兩人據信都是以六個月內曾染疫取得醫療豁免權。

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