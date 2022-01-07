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網球／與約克維奇在同旅館隔離 捷克女將：感覺像坐牢

中央社／布拉格7日綜合外電
沃拉科娃住進墨爾本的拘留中心。（路透）
沃拉科娃住進墨爾本的拘留中心。（路透）

捷克網球女將沃拉科娃（Renata Voracova）與世界球王約克維奇（Novak Djokovic）一樣，都因澳洲簽證遭撤銷，住進同一座墨爾本附近由旅館改裝的拘留中心。沃拉科娃今天表示，這段時間感覺像「待在牢裡」。

澳洲實施嚴格的COVID-19防疫政策，而沃拉科娃和塞爾維亞球王約克維奇一樣以醫療豁免方式前往澳洲，但在澳洲當局改變心意後，兩人簽證都被撤銷，進入同一座拘留中心。

現年38歲、女子雙打世界排名第81名的沃拉科娃告訴捷克「今天日報」（DNES）等媒體：「我在一個房間裡，哪也不能去。」

「我的窗戶緊閉，沒辦法把它打開超過5公分。」

沃拉科娃表示：「到處都有守衛，連在窗戶下都有，這實在很妙，或許他們覺得我會跳窗逃走。」她還說，這間旅館就像「好一點的宿舍」。

沃拉科娃住進墨爾本的拘留中心。（路透）
沃拉科娃住進墨爾本的拘留中心。（路透）

「他們會送食物給我，走廊上也有守衛。什麼事都得通報，所有東西都是定額配給，我覺得有點像是監獄。」

沃拉科娃沒有接種COVID-19疫苗，但她去年底染疫後康復，因此得以獲得醫療豁免進入澳洲。

「聯邦官員很快就讓我入境，他們把我留在維多利亞州的安檢處，並把我的文件送到某處，然後確認我沒有問題，可以自由入境。」

澳洲地方當局昨天撤銷了沃拉科娃的簽證，詢問她好幾個小時，之後把她送到墨爾本的花園酒店（Park Hotel）隔離。

生涯拿過11座世界女子職業網球協會（WTA）雙打冠軍的沃拉科娃說：「感覺好像在演動作片，但一點也不好玩。」

目前世界排名第1的約克維奇對疫苗抱持懷疑態度，他正等著法院做出裁決，期望在今年澳網賽事力拚生涯第21座大滿貫冠軍。沃拉科娃則不同，她已準備打道回府。

她說：「我還得另外申請簽證，並等待1週時間，被關在旅館無法練球…這完全沒道理。」

「所以我正在等待（離開）許可，可能會是明天吧。」

沃拉科娃認為，她被拘留，可能是因為約克維奇的例子備受大眾關注。她表示：「我不明白，為什麼都過了1週，他們才跑來跟我說，聽著，先前的規定現在不適用了。」

但她對約克維奇並無怨言。她說：「我希望他們能讓他參賽，我們都是運動員，我們是來這裡打球，不是來處理這些幕後爭議的。」

她也讚揚在旅館外面街上聲援約克維奇的粉絲，「他們唱歌、呼口號，甚至喊我的名字。有一大群球迷，我猜他們是輪番上陣」。

澳洲 約克維奇 旅館

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