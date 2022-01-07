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網球／約克維奇拒打疫苗 法網恐再吃閉門羹

體育新聞組／綜合報導
約克維奇在澳洲海關吃了閉門羹，圖為去年他在澳網拿下冠軍。（美聯社）
約克維奇在澳洲海關吃了閉門羹，圖為去年他在澳網拿下冠軍。（美聯社）

澳洲海關吃了閉門羹後，「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）的法網公開賽前景也充滿了不確定性，因為法國的最新規定也要求入境的運動員必須接種新冠病毒疫苗

世界排名第一的約帥本周就會知道，在因疫苗接種問題而被拒澳洲海關之外後，是否會在今年第二個大滿貫賽事重現他的澳網公開賽噩夢。

法國政府上月宣布，該國職業運動員必須從下周末開始全面接種新冠疫苗，非本國球星也須遵守這項規定。

法國本周的報導顯示，約克維奇和其他非公民球員或許可以避開挑戰這項規定，即使截至6日晚間，還沒有官方確認是否會出現這種情況，或者未接種疫苗者在參賽前是否需要隔離。

任何阻止約克維奇參加上半年大滿貫賽的障礙，都可能破壞他爭取創紀錄的第21座大滿貫冠軍的努力，擺脫目前同步擁有20冠的主要競爭對手費德勒（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）。

溫布頓公開賽還沒有表態，英國政府6日確認還沒有取消精英運動員的豁免方案，這將讓約克維奇無論他接種疫苗與否都能尋求衛冕。

在今年美國公開賽舉辦之前，也沒有跡象顯示美國政府會效仿澳洲政府的作法。

約克維奇是否會被澳洲驅逐出境，將在10日作出決定。因為他對遭澳洲海關遞解出境的決定提出上訴，獲得一項臨時禁令，將暫時待在隔離飯店內直至10日。

如果未能贏得上訴，約克維奇可能會被澳洲禁止入境3年，這是對簽證被取消的人所作的懲罰。

約克維奇獲塞爾維亞全國人民的聲援。（路透）
約克維奇獲塞爾維亞全國人民的聲援。（路透）

澳洲 約克維奇 疫苗

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