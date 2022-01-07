如何取得醫療豁免？澳洲副總理要約克維奇「說出真相」

澳洲副總理喬伊斯要求約克維奇（圖）說出實情。（路透）

前往澳網 力拚第10冠與第21座大滿貫金杯的世界球王約克維奇 （Novak Djokovic），卻因醫療豁免證明不符資格遭澳洲 當局禁止入境，簽證也被取消，目前正等待當地法院判別結果，盼事情能有轉圜餘地。澳洲副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）公開約克維奇向喊話，要他說出實情，否則後果將不堪設想。

堅決拒打疫苗的約克維奇，先是在社群上宣布自己獲得醫療豁免權，將前往澳洲挑戰澳網尋求衛冕，但也激起鎖國已久的澳洲居民不滿，質疑他是否有特權，紛紛要求他拿出實質證明。澳洲政府則在他抵達墨爾本後，認為他提供的療豁免資料沒有足夠的證明，故取消約克維奇的簽證，並將他扣留海關數小時，隨後約克維奇團隊被安置在隔離旅館，他也展開法律行動提出限制令，避免遭到遣返，澳洲當局將於下周一開庭決定。

由於塞爾維亞總統昨日也發聲明力挺約克維奇，讓此爭議演變成外交事件，澳洲副總理喬伊斯在接受英國「BBC」訪問時語重心長的說，「即便是很有錢的人，也不能認為自己能凌駕於其他國家法律之上，如果他沒有正確填寫資料，就是拿其他國家的主權開玩笑。」他也烙下狠話表示，「此事件中，一定有一方做錯了，若是約克維奇沒說出如何取得醫療豁免的實話，那他就是犯錯的那個人。」

許多網壇好手也對這起「入境風波」表達遺憾並希望事件能順利落幕。「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）就表示，「當然我不喜歡事態如此發展，某方面來說，我很為他難過，但在此同時，他幾個月前就知道這狀況，所以他為自己做了決定。」而男網世界排名第二的梅德維夫（Daniil Medvedev）則認為，「若有憑有據，他理當享有出賽的權利，但如果沒有，他就不該出現在此。」