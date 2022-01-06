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澳網醫療豁免無用？約克維奇為何被澳洲「強制遣返」

中央社／雪梨6日綜合外電
圖為墨爾本機場。（美聯社）
圖為墨爾本機場。（美聯社）

塞爾維亞男網名將約克維奇今天抵達墨爾本後遭取消入境簽證，尋求澳網衛冕及歷史性第21個大滿貫金杯橫生波折，很可能是他靠免打疫苗與隔離的豁免參賽，在澳洲引發眾怒。

「華盛頓郵報」指出，當今男網高居世界第一的約克維奇（Novak Djokovic）昨夜帶著得以不用強制接種COVID-19疫苗的醫療豁免抵達墨爾本土拉馬林機場（Tullamarine Airport）後，就被帶入一間沒有窗戶的海關辦公室，澳洲當局審查他的簽證並質疑他所獲的參賽醫療豁免合法性後，境管當局註銷他的簽證。

約克維奇。（Getty Images）
約克維奇。（Getty Images）

抵達墨爾本後簽證被撤 待旅館等候被遣返

約克維奇隨即在今天凌晨被轉往一間專門等候離境班機的旅館，但他已透過律師盼透過法律途徑扭轉。

澳洲邊境檢查署（Australian Border Force）發布聲明稱「約克維奇先生因無法提供適當證據，並不符合入境要求，簽證因此遭撤銷。非本國籍人士若無有效入境簽證，或簽證遭撤銷，都將被拘留並離開澳洲」。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）態度堅決，強調落實嚴格防疫規定不容例外。他推文說：「約克維奇先生的簽證已被註銷。規定就是規定，尤其事涉我們的境管，無人可凌駕。澳洲能成為全球COVID-19疫情死亡率最低國家之一，嚴格的境管政策是核心，我們將繼續保持審慎。」

華郵引述一名接近澳網賽會的知情人士透露，約克維奇正確地遵照澳洲的每一步簽證程序，甚至連他的醫療豁免在審核時，能識別出身分的訊息都有適切屏蔽，排除他獲得獨厚的可能性。

該有手續一樣沒少 疑眾怒讓澳洲政府介入

在知情人士看來，是約克維奇公布自己有醫療豁免、引發兩年來飽受嚴格防疫限制之苦的墨爾本及澳洲各地眾怒後，澳洲當局態度才出現大轉向。

知情人士說：「他每件事都有按規定辦理，奈何氛圍變了，淪為千夫所指。」

澳洲網球協會（Tennis Australia）和墨爾本所在的維多利亞州官員表示，約克維奇是少數幾位獲得醫療豁免的參賽者之一，由於申請醫療豁免均為匿名、且由兩個獨立的小組審核，不會有特殊待遇。

根據大會規定，除非有醫療豁免，這次包括隊職員、球迷在內所有參加澳網者，都必須出示疫苗接種證明。

然而澳網醫療豁免的審查，卻不含負責入出境管理與簽證核發的澳洲聯邦單位，終於讓問題發生。

澳洲網協執行長提列（Craig Tiley）告訴媒體，得以申請醫療豁免的理由包含過去對疫苗的不良反應、近期動過手術、心肌炎或過去6個月有確診過等並提出證明，但約克維奇沒提出申請的理由。

當地民眾：我都打針了 外國人豁免很可惡

華郵指出，各界對醫療豁免的批評及澳網為頂尖球員開後門的耳語，很快就讓眾人義憤填膺。

確診後接受過隔離的前網球選手葛羅斯（Sam Groth）投書媒體寫道「我們全都經歷封城、防疫限制、強制居家等，對生活的衝擊難以計數，別跟我講約克維奇對此一無所知」。

墨爾本居民華頓（Christine Wharton）受訪說：

「該做的我們一樣沒少，都乖乖去接種，甚至加強針也打了，然後一些海外來的人突然就可豁免，這絕對很可惡。」

選手酸：若是我沒打疫苗才拿不到豁免

約克維奇在4日於推特宣布收到澳網的醫療豁免、得以不用跟所有人一樣入境澳洲後隔離14天及強制接種疫苗後，恐怕是壓垮駱駝的最後一根稻草。

「紐約時報」指出，約克維奇從不吝表達一些科學與醫學的另類觀點，像他曾聲援祈禱與信仰能淨化水中毒素的看法，也在諸多場合反對強制施打疫苗，他此前也一直不講自己有無接種。

約克維奇。（美聯社）
約克維奇。（美聯社）

澳洲網協執行長提列昨天受訪時透露，這次有26名選手申請醫療豁免，獲准者「屈指可數」。按提列的說法，來澳洲參與澳網的3000多名人員，99%都有打疫苗。

英國網球名將墨瑞（Andy Murray）胞兄傑米（Jamie Murray）就說：

「我猜若沒打疫苗的是我，才拿不到醫療豁免咧。」

但也不乏批評澳洲政府惡整約克維奇者，同樣反對強制打疫苗的美國選手衫格林（Tennys Sandgren）就推文稱「澳洲不配舉辦大滿貫比賽」。

澳洲人報（The Australian）分析，法律專家不看好約克維奇可透過法律途徑轉圜，弄不好被禁止入境澳洲3年都有可能。

約帥上法院救濟 法律專家看衰

約克維奇目前人在墨爾本一間旅館，預料當地的聯邦法院將受理他的訴願，除非律師能說服法官，否則6日稍晚可能就得被送回塞爾維亞。

雪梨大學公法法學教授克勞克（Mary Crock）表示，他目前待的旅館就等同拘留所，他會待到被遣返或重新拿到簽證，後者取決於他向聯邦法院提的訴願。

克勞克說：

「他的簽證被註銷，若非不符入境所需事項，就是陳述不實。他不能一副『我是世界球王就該獲准入境』的樣子，而是要能舉證簽證被註銷是因法律疏失」。

約克維奇的澳洲粉絲聚集在酒店外。（歐新社）
約克維奇的澳洲粉絲聚集在酒店外。（歐新社）

澳洲廣播公司新聞網（ABC News），約克維奇尋求第10座澳網男單冠軍、歷史性第21座大滿貫金杯之旅已然被打亂。34歲的約克維奇是去年澳網男單冠軍，目前與費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）共同保持20座大滿貫金杯的最多紀錄。

納達爾這次也會出征澳網，費德勒則因傷這次沒參賽。

澳洲 約克維奇 簽證

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