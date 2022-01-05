我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美德外長對話 指俄脅迫烏克蘭 中國霸凌立陶宛

球王約克維奇被拒入境 塞爾維亞批澳洲「不當對待」

網球／約克維奇被拒入境 塞爾維亞批澳洲「不當對待」

中央社／墨爾本5日綜合外電
約克維奇。（Getty Images）
約克維奇。（Getty Images）

澳洲今天戲劇性的在男網世界排名第1的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）抵達墨爾本後，取消他的入境簽證。塞爾維亞總統聽聞此事之後，痛罵澳洲不當對待這位球星。

英國廣播公司（BBC）報導，約克維奇在墨爾本機場滯留數小時之後，邊境人員宣布他並不符合入境規定，將被驅逐出境。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示人人都要遵守規範；約克維奇據報正在挑戰澳方這項決定。

疫苗豁免一發 澳洲民眾怒火中燒

法新社報導，約克維奇是前一天晚間抵達墨爾本，更早之前他才在社群媒體發文慶祝，說取得醫療豁免，可在不出示完整接種COVID-19疫苗證明的情況下，參加年度第一場大滿貫賽澳洲網球公開賽

他是因申請書獲兩個醫療小組認可，澳網主辦單位才批准了他的疫苗豁免。但這項決定點燃澳洲民眾怒火，因為他們因COVID-19疫情忍受了兩年的封城和各項限制措施。

不過，澳網9冠王約克維奇今天最遠也只到了澳洲機場，沒闖過邊境檢查這一關。

澳洲邊境：證據不足 不符規定

澳洲邊境檢查署（Australian Border Force）發布聲明說：「約克維奇先生因無法提供適當證據，並不符合入境要求，簽證因此遭到撤銷。」

「非本國籍人士若無有效入境簽證，或簽證遭撤銷，都將被拘留、離開澳洲。」

目前還不清楚約克維奇一有機會就離境，還是會留在澳洲，等待律師團扭轉簽證撤銷的決定。

武契奇：全塞爾維亞挺約克維奇

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）痛批澳洲「不當對待」這位球星，他在照片分享平台Instagram上發文說已經和約克維奇通電話，告訴對方「全塞爾維亞都挺你，有關單位正採取所有手段，確保這位世界第一的網球選手遭受的不當對待盡早結束」。

「在符合國際公法各項標準之下，塞爾維亞將為約克維奇、正義、真理而奮鬥。」

約克維奇的父親表示，兒子被關在一個有警察守衛的房間內，他在發布給媒體的聲明中說，「這不僅僅是為諾瓦（約克維奇）而奮鬥，而是為全世界奮鬥。」

澳洲公開賽本月17日在墨爾本開打。

澳洲網球公開賽 約克維奇 簽證

上一則

網球／約帥澳網第10冠恐夢碎 「簽證問題」遭澳拒入境

延伸閱讀

網球／約帥澳網第10冠恐夢碎 「簽證問題」遭澳拒入境

網球／約帥澳網第10冠恐夢碎 「簽證問題」遭澳拒入境
澳網／約克維奇未打疫苗獲准參賽 豁免原因可能有這些

澳網／約克維奇未打疫苗獲准參賽 豁免原因可能有這些
網球／獲准免打疫苗 約克維奇將出戰澳網拚第10冠

網球／獲准免打疫苗 約克維奇將出戰澳網拚第10冠
澳網／約克維奇免打疫苗 引爆「特權爭議」墨瑞也不滿

澳網／約克維奇免打疫苗 引爆「特權爭議」墨瑞也不滿

熱門新聞

北美職業冰球聯盟NHL禁止球員參加北京冬季奧運。（路透）

NHL不參加北京冬奧 球員不滿：連選擇權都不給

2021-12-30 03:53
北美職業冰球NHL溫哥華加人隊一位球迷（左）發現一名球隊人員（右）頸部長痣，懷疑是癌，沒想到提醒就醫的舉動救了他一命。（圖取自twitter.com/Canucks）

球迷見痣疑癌提醒就醫 NHL球隊人員找到恩人致謝

2022-01-03 16:11
在巴西里約奧運會上因為一句「我已經使出了洪荒之力」爆紅的仰泳選手傅園慧，因未能達到奧運「A標」而無緣東奧。（取材自央視、微博）

游泳／洪荒少女整牙了 傅園慧被讚「美成劉詩詩」

2021-12-29 21:14
北京首鋼隊球員林書豪。(新華社)

林書豪坎坷2021還沒結束 CBA只得2分 寫個人新低

2021-12-31 03:36
林書豪繳出22分、8助攻表現，但比賽關鍵時刻仍被教練團「棄用」。（Getty Images）

籃球／地位不保？林書豪攻22分仍不被信任 末節坐板凳

2022-01-03 00:37
年僅18歲的女子自由式滑雪好手谷愛凌。Getty Images

北京冬奧 法新社點名5位最受矚目運動員

2022-01-03 17:10

超人氣

更多 >
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天
他餵奶奶吃西瓜…下秒自己吞掉 被毛孩暴打教訓

他餵奶奶吃西瓜…下秒自己吞掉 被毛孩暴打教訓
美國「有限感染」vs.中國「無限封城」誰能擋下疫情？

美國「有限感染」vs.中國「無限封城」誰能擋下疫情？
女在低溫天氣發現紙箱棄嬰 夾著一張絕望紙條

女在低溫天氣發現紙箱棄嬰 夾著一張絕望紙條
快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福