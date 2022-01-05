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網球／獲准免打疫苗 約克維奇將出戰澳網拚第10冠

體育新聞組╱綜合報導
約克維奇取得醫療豁免，得以在不用接種新冠疫苗情況下參加澳網。（路透）
約克維奇取得醫療豁免，得以在不用接種新冠疫苗情況下參加澳網。（路透）

塞爾維亞世界球王約克維奇（Novak Djokovic）表示，他已取得醫療豁免，得以在不用接種新冠疫苗情況下參加澳網，將爭取澳網第10冠，並尋求生涯第21座大滿貫男單冠軍。

網球每年首場大滿貫賽澳洲公開賽（AustralianOpen）17日即將開打，所有參賽者都須接種新冠疫苗，或取得由獨立專家小組評估的醫療理由豁免。

約克維奇先前一再拒絕證實自己是否已接種新冠疫苗，對於他是否參加澳網，各界多個月來一直存疑。

但約克維奇在Instagram上寫道：「我在這段休息期間和心愛的家人度過很棒的時光，我將帶著豁免許可前往澳洲。2022年開打吧。」

約克維奇還隨文附上他在機場的照片，他看起來相當放鬆，手推車上堆著大批行李。

澳洲網球協會（Tennis Australia）則發表聲明指出：「約克維奇申請醫療豁免，經由兩個個別的獨立醫學專家小組進行嚴格審查程序後，予以核准。」

34歲的喬科維奇目前拿下9座澳網男單冠軍，曾於去年澳網決賽擊敗俄羅斯名將梅德維夫（DaniilMedvedev）。

約克維奇生涯共獲20座大滿貫冠軍，與瑞士名將費德勒（Roger Federer）、西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）保有相同紀錄。

納達爾已經確定會參加澳網，費德勒則因為膝蓋動刀還在休養中，因此不會參賽。

約克維奇證實將參加澳網後，意味他將與納達爾較勁，兩人都尋求在本屆澳網奪下破紀錄的生涯第21座大滿貫男單冠軍。

澳網 約克維奇 澳洲

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