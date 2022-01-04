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網球／球后芭蒂復出 耐心放第一

體育新聞組／綜合報導
澳洲球后芭蒂終於要在澳網前的熱身賽重回賽場。（歐新社）
澳洲球后芭蒂終於要在澳網前的熱身賽重回賽場。（歐新社）

去年美網後就再沒出賽紀錄，澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）終於要在澳網前的熱身賽重回賽場，她日前分享，回歸第一件事就是要保持耐心。

「在位」球后周數已達102周的芭蒂，去年9月美網第3輪止步後就提前結束賽季，在新冠肺炎疫情沒平息下回到澳洲休養生息，25歲的她透露，這段期間除留給家人，訓練也不停歇，為即將登場的澳網做足準備。

「我現在心情很興奮，我能盡力將所有事情整合起來，這樣也能了解接下來的幾周狀態。」芭蒂提到，會試著每天都持續進步，但也明白現階段對自己要多點耐心，「離我上一場比賽已經有段時間了，但我感覺很好，已應準備好了。」

芭蒂的復出路從阿得雷德女網賽開始，首輪輪空的她還提到，去年美網的結果讓她發現許多新星，從最後奪冠的英國小將瑞度卡努（Emma Raducanu）、位居亞軍的19歲新秀費南德茲（Leylah Fernandez）都是代表。

芭蒂提到，要想登頂就要拿出最佳表現，「每年都會有新挑戰，不管是誰在排行榜上，又是什麼位置，女生真的強化了，可以整季都有很穩定的表現，這讓人很興奮，我認為這是很棒的競爭。」

澳洲 澳網 疫情

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