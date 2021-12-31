網球／約帥退出協會杯 是否打澳網？隊友也不清楚

約克維奇退出ATP協會盃，隊友也不清楚他是否會打澳網。（新華社）

網壇世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）退出1月1日在雪梨開打的ATP協會杯（ATP Cup），使得有關這位塞爾維亞球星是否接種疫苗 、是否會參加澳網 尋求衛冕的疑問甚囂塵上。

中央社報導，約克維奇退賽後，隊友拉約維奇（Dusan Lajovic）將率領塞爾維亞隊進軍ATP協會杯。拉約維奇表示，不清楚約帥退賽原因，也不確定他是否會飛去墨爾本參加澳洲網球公開賽。

拉約維奇說：「不幸地，他（約克維奇）無法來到這裡，但是，你知道，我認為他和我們一樣，希望他自己能以某種方式來到這裡。不幸的是他沒有來，我們必須接受現實。」「我不知道正式的理由，也許世界職業網球協會（ATP）知道。他只說他不會參加ATP協會杯，並會試圖去澳網。」

當被問及約克維奇是否會在墨爾本球場現身時，拉約維奇表示：「我的意思是，他（約克維奇）說，『各位，我不會去』是指他不會參加ATP協會杯的決定。澳網就再看看吧。」

「他（約克維奇）沒有具體說明他是否會去（澳網），他正在等待做出最後決定。」

目前尚不清楚這一決定為何，但如果約克維奇申請豁免疫苗接種，則將由獨立專家小組評估決定並保密。

然而，澳網舉辦地的維多利亞州政府官員數個月來一直堅持，只有接種疫苗的球員才能參加1月17日至30日的澳網賽事。維州副州長本月表示：「這是規則，申請豁免正是如此─它不是特權網球選手可鑽的漏洞。」