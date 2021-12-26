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疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

網球／才剛與納達爾對打 加拿大新星也確診了

中央社／雪梨26日綜合外電
沙波瓦羅夫確診。（路透）
沙波瓦羅夫確診。（路透）

男網世界排名14的加拿大新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）今天說，他抵達雪梨時篩檢出COVID-19陽性反應；多位選手陸續染疫下，凸顯這個病毒對澳洲公開賽的威脅。

法新社報導，22歲的沙波瓦羅夫是世界職業網球協會盃（ATP Cup）2022年1月1日開打前，第一批抵達澳洲的選手之一，他原本預定代表加拿大征戰協會盃，3周後參加2022年球季的首場大滿貫賽澳洲公開賽（Australian Open）。

沙波瓦羅夫在推特（Twitter）表示，他出現輕微症狀並在接受隔離。本月參加阿布達比表演賽（Abu Dhabi exhibition）的選手已傳出多人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），沙波瓦羅夫是最新一位。

沙波瓦羅夫說：「我正遵照所有規定，包括隔離，並讓曾與我接觸過的人知道這件事。」

他說：「現在我出現輕微症狀，期盼安全之後重返球場。」

沙波瓦羅夫在阿布達表演賽中曾與西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）對戰，納達爾後來同樣篩檢出COVID-19陽性反應，打亂他澳網出賽計畫。

澳網預計明年1月17日於墨爾本（Melbourne）開打；澳網主席提列（Craig Tiley ）上周表示，他有信心曾高居世界第一寶座的納達爾將會出賽。

提列告訴媒體：「目前檢測呈陽性的選手將等候一段時間，直到不再有感染情況為止，而他們也都會沒事。」

阿布達比表演賽過後，東京奧運女網摘金的瑞士好手班西琪（Belinda Bencic）、突尼西亞選手加博（Ons Jabeur）也都確診。

澳洲 納達爾 澳網

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