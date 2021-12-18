澳網為約帥放水 沒接種也行 可申請醫療豁免

小約重燃澳網參賽新希望。（路透）

約克維奇 （Novak Djokovic）可望參加澳網 公開賽！澳網總監堤列（Craig Tiley）表示，未接種新冠疫苗 的球員若提出醫療豁免申請以參加大滿貫賽事，將由一個三人小組審查申請條件。

澳大利亞網球協會表示，該小組將由免疫學、傳染病和全科醫學領域的醫生組成，這項決定已與維多利亞省衛生局達成協議。

堤列之前曾斬釘截鐵地表示，所有參賽球員都必須接種新冠疫苗，讓衛冕冠軍的約克維奇是否參賽備受質疑，因為這位世界排名第一球員始終不透露他是否接種疫苗。

堤列說，「我們與維多利亞省政府密切合作，為評估醫療豁免申請制定出公平和獨立的協議，如此將可確保2022年澳網公開賽對每個人來說都是安全和愉快的。」

澳網公開賽是今年第一場大滿貫賽事，將於1月17日開賽。

通過第一階段的申請人將接受政府指定的醫學專家小組進行第二次審查，然後再將申請提交給澳大利亞免疫登記處。

澳網協會表示，所有提交內容都將保密。

維多利亞省體育局長帕庫拉（Martin Pakula）表示，這項決定可能為其他大型賽事樹立先例。