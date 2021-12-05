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不隨WTA聲援彭帥停辦中國網賽 ITF：不想懲罰10億人

中央社／巴黎5日綜合報導
中國網球女將彭帥。（路透）
中國網球女將彭帥。（路透）

國際網球總會（ITF）主席哈格提（David Haggerty）今天表示，國際網球總會不會為彭帥事件跟進WTA停辦中國賽事，因為「我們不希望懲罰10億人」。

中國網球選手彭帥11月初在社群媒體指控中國前副總理張高麗曾對她性侵後，曾神隱一段時間。儘管她已透過視訊向國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）報平安，外界仍對她的安危感到擔憂。

世界女子職業網球協會（WTA）上周宣布停辦中國所有賽事，WTA主席賽門（Steve Simon）表示，對彭帥人身安全「深感懷疑」。

此舉可能造成WTA損失數以億計美元收入，但賽門表示，這項決定獲得巡迴賽董事會「全力支持」。

然而世界職業網球協會（ATP）婉拒跟進。如今國際網球總會也拒絕採取這類行動。

哈格提告訴英國廣播公司（BBC）：「身為網球運動管理機構，我們支持所有女性權利」、「（彭帥）指控內容需要調查，我們將持續在幕後努力，直接尋求解決之道」、「但大家必須記得，ITF是全球這項運動的管理機構，我們負責的事務之一是基層發展。我們不想懲罰10億人，因此我們將持續在該國舉辦青少年賽事，以及目前在當地舉辦的成人賽事。」

彭帥 社群媒體 性侵

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