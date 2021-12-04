中國官媒記者：彭帥對WTA中國停賽震驚 寄信要賽門噤聲

中國女網球星彭帥被指再度繼電郵給WTA主席賽門。圖為她2020年1月21日在澳網的資料照片。（美聯社）

世界女子職業網球協會（WTA）宣布停辦中國賽事後，日前為彭帥 發文的中國官媒記者沈詩偉再度發文，聲稱彭帥寫信給WTA主席賽門，對停賽的「不公平決定表達震驚」。

沈詩偉2日晚間利用推特 帳號（Twitter）以英文聲稱，經他「確認的消息來源」除告知上述訊息外，還指彭帥還要求賽門（Steve Simon）別再對她的隱私「斷章取義」，且停止發表相關言論。

中國官媒記者沈詩偉2日發文稱接獲消息指彭帥當天寄電郵給WTA主席賽門。（取材自推特）

但目前無法確認，沈詩偉所聲稱的上述內容是否屬實，以及他宣稱「確認的消息來源」究竟為何。但沈詩偉再度為彭帥在推特發文，儼然成為「彭帥的代言人團」之一，其餘「代言人」則包括中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進等人。

WTA在1日宣布，由於擔心前女雙球后彭帥所受待遇，若2022年在中國舉辦賽事，參賽球員及工作人員可能面臨風險，因此即日起暫停在中國及香港的賽事。

WTA主席賽門日前宣布暫停所有中國賽事。（美聯社）

賽門當時表示，這一切都令人無法接受，也不能變得令人接受。如果有權勢的人能壓制女性的聲音，並掩蓋性侵 指控，那麼WTA成立的基礎，即女性平等會遭受巨大挫折。「我不會，也不能讓這種事情發生在WTA和其球員身上」。

他指出，中國賽事取消會對WTA造成重大損失，但「中國領導人讓WTA別無選擇」。