彭帥事件後 梅德維夫：去中國比賽沒人感到自在

梅德維夫。（歐新社）

男網世界排名第2的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）今天表示，在彭帥 事件後，「若中國下周有賽事」，要去比賽「沒人會感到自在」。

法新社報導，這位美國公開賽冠軍得主說：「然而，下一場（在中國的）世界職業網球協會（ATP）賽事是在秋天舉行，讓我們看看情況如何發展。」

中國網球選手彭帥在社群媒體 指控中國前副總理張高麗曾對她性侵 後，曾神隱一段時間。儘管她已透過視訊向國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）報平安，外界仍對她的安危感到擔憂。

世界女子職業網球協會（WTA）昨天宣布，將暫停所有在中國舉行的比賽，WTA主席賽門（Steve Simon）表示，對彭帥人身安全「深感懷疑」。

ATP掌控男子巡迴賽並安排每年年終在中國的4項賽事，包括在上海舉行大師賽。

ATP今天拒絕加入WTA抵制中國賽事的行列。

梅德維夫在台維斯杯（Davis Cup）場邊表示：「很多國家都有問題發生，而我們在其中多數國家打網球。」

「我們都希望見到彭帥安好無恙，但我們無法百分之百確知。」

他說：「WTA做了很大的決定，但我不想責怪任何沒有做出相同決定的人。」

「或許ATP主席戈登吉（Andrea Gaudenzi）有另外的看法，我不想去說誰做得好或不好。」