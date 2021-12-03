我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

「晶片荒只會更糟」 雷蒙多促聖誕節前通過晶片法

彭帥事件後 梅德維夫：去中國比賽沒人感到自在

中央社／馬德里2日綜合外電報導
梅德維夫。（歐新社）
梅德維夫。（歐新社）

男網世界排名第2的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）今天表示，在彭帥事件後，「若中國下周有賽事」，要去比賽「沒人會感到自在」。

法新社報導，這位美國公開賽冠軍得主說：「然而，下一場（在中國的）世界職業網球協會（ATP）賽事是在秋天舉行，讓我們看看情況如何發展。」

中國網球選手彭帥在社群媒體指控中國前副總理張高麗曾對她性侵後，曾神隱一段時間。儘管她已透過視訊向國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）報平安，外界仍對她的安危感到擔憂。

世界女子職業網球協會（WTA）昨天宣布，將暫停所有在中國舉行的比賽，WTA主席賽門（Steve Simon）表示，對彭帥人身安全「深感懷疑」。

ATP掌控男子巡迴賽並安排每年年終在中國的4項賽事，包括在上海舉行大師賽。

ATP今天拒絕加入WTA抵制中國賽事的行列。

梅德維夫在台維斯杯（Davis Cup）場邊表示：「很多國家都有問題發生，而我們在其中多數國家打網球。」

「我們都希望見到彭帥安好無恙，但我們無法百分之百確知。」

他說：「WTA做了很大的決定，但我不想責怪任何沒有做出相同決定的人。」

「或許ATP主席戈登吉（Andrea Gaudenzi）有另外的看法，我不想去說誰做得好或不好。」

彭帥 社群媒體 性侵

上一則

NBA／詹姆斯歸隊不吸睛？ESPN改播勇士、太陽之役

延伸閱讀

無視洗白罵聲 IOC再視訊彭帥 確認「 她仍安全」

無視洗白罵聲 IOC再視訊彭帥 確認「 她仍安全」
國際奧委會2度視訊彭帥稱她「安全」WTA：非常精心策畫

國際奧委會2度視訊彭帥稱她「安全」WTA：非常精心策畫
聲援彭帥 跟進WTA停辦中國賽事？ATP閉口不談

聲援彭帥 跟進WTA停辦中國賽事？ATP閉口不談
國際奧會二度視訊彭帥 相約明年1月會面

國際奧會二度視訊彭帥 相約明年1月會面

熱門新聞

中國女子職業網球選手彭帥，據指攝於21日。（路透&Twitter/QINGQINGPARIS）

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

2021-11-26 03:10
中國網球選手彭帥。(美聯社)

擔憂彭帥安危 WTA：將禁止在中國所有賽事

2021-12-01 16:17
IOC再稱與彭帥視訊，指她對WTA的決定感到震驚。（路透）

國際奧委會2度視訊彭帥稱她「安全」WTA：非常精心策畫

2021-12-02 19:45
NBA湖人隊球星詹姆斯24日在對上溜馬隊的比賽時，因慶祝進球做出「Big Balls Dance」的不雅舞步。（Getty Images）

NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款

2021-11-27 08:24
中國組合王曼昱、孫穎莎成功衛冕女雙冠軍。（路透）

桌球世錦賽／中國贏日本 王曼昱、孫穎莎衛冕女雙冠軍

2021-11-29 19:25
中國女網選手彭帥的人身安危成為國際關注焦點之一。圖為她2009年在北京參加比賽。（美聯社）

已連絡上彭帥 WTA主席：仍憂心她是否遭審查或脅迫

2021-11-27 20:05

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
華州女子感恩節赴坎昆度假 遭男友打死在旅館房間

華州女子感恩節赴坎昆度假 遭男友打死在旅館房間