國際奧委會2度視訊彭帥稱她「安全」WTA：非常精心策畫

國際奧委會(IOC)2日表示已於1日與彭帥 進行第二次電話會議,並表示這位中國網球明星「再次確認」雖然處於「艱難環境」,她仍安全和健康。

IOC 之前在11月21日發表聲明表示,主席巴赫(Thomas Bach)與彭帥與一名中國體育官員和另一位IOC代表進行了30分鐘的視訊通話。IOC沒有解釋如何與彭建立視訊通話,也沒有公開視訊;這次也沒有。

在1日宣布立即暫停包括香港 在內的所有中國賽事後,世界女子職業網球協會(WTA)發言人2日表示收到彭帥的最新電子郵件,這是WTA收到的第三封彭帥電郵。

中國官媒記者沈詩偉也同步在推特上引述「經證實的消息來源」說,彭帥的電郵「表達了她對WTA暫停中國所有賽事的不公平決定的震驚」。

WTA發言人回應這封最新電郵表示,該組織支持暫停在中國舉辦賽事的決定。

WTA主席兼CEO賽門(Steve Simon)指出,彭帥和IOC之間的視訊通話是經過「非常精心的策畫」,「彭帥知道該如何聯繫我們,但他們卻選擇與IOC打交道。」

當被問及WTA暫停所有中國賽事後將面臨的財務成本時,賽門說:「在性侵 議題上,它不能以任何方式、形式或作法妥協。你必須將商業模式放在一邊,在對與錯之中選邊站。」「我們願意面對由此帶來的挑戰。」

世界職業網球協會(ATP)主席戈登吉(Andrea Gaudenzi)也發表聲明表示,彭的情況「繼續引起嚴重關注」,「我們再次敦促彭帥和WTA建立公開的直接溝通管道,以更明確了解她的情況。」

My confirmed source told me that #PengShuai today sent an email to WTA’s Steve Simon, expressed her shock for WTA’s unfair decision to suspend all tournaments in China.

Peng asks Simon not to quote out of context and stop making any remarks exploiting her privacy. https://t.co/BEIreb8pEb