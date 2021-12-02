我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

全美第三例 科州女確診Omicron 已完全接種

國際奧委會2度視訊彭帥稱她「安全」WTA：非常精心策畫

體育新聞組／綜合報導
IOC再稱與彭帥視訊，指她對WTA的決定感到震驚。（路透）
IOC再稱與彭帥視訊，指她對WTA的決定感到震驚。（路透）

國際奧委會（IOC）2日表示已於1日與彭帥進行第二次電話會議，並表示這位中國網球明星「再次確認」雖然處於「艱難環境」，她仍安全和健康。

IOC 之前在11月21日發表聲明表示，主席巴赫（Thomas Bach）與彭帥與一名中國體育官員和另一位IOC代表進行了30分鐘的視訊通話。IOC沒有解釋如何與彭建立視訊通話，也沒有公開視訊；這次也沒有。

彭帥第3封電郵稱「對WTA退出中國感到震驚」

在1日宣布立即暫停包括香港在內的所有中國賽事後，世界女子職業網球協會（WTA）發言人2日表示收到彭帥的最新電子郵件，這是WTA收到的第三封彭帥電郵。

中國官媒記者沈詩偉也同步在推特上引述「經證實的消息來源」說，彭帥的電郵「表達了她對WTA暫停中國所有賽事的不公平決定的震驚」。

WTA發言人回應這封最新電郵表示，該組織支持暫停在中國舉辦賽事的決定。

WTA主席兼CEO賽門（Steve Simon）指出，彭帥和IOC之間的視訊通話是經過「非常精心的策畫」，「彭帥知道該如何聯繫我們，但他們卻選擇與IOC打交道。」

當被問及WTA暫停所有中國賽事後將面臨的財務成本時，賽門說：「在性侵議題上，它不能以任何方式、形式或作法妥協。你必須將商業模式放在一邊，在對與錯之中選邊站。」「我們願意面對由此帶來的挑戰。」

世界職業網球協會（ATP）主席戈登吉（Andrea Gaudenzi）也發表聲明表示，彭的情況「繼續引起嚴重關注」，「我們再次敦促彭帥和WTA建立公開的直接溝通管道，以更明確了解她的情況。」

彭帥 性侵 香港

上一則

足球／金球獎爭議不斷 C羅竟在詆毀梅西貼文中按讚

下一則

NBA／詹姆斯複檢8次「全是陰性」將復出對戰快艇

延伸閱讀

聲援彭帥 跟進WTA停辦中國賽事？ATP閉口不談

聲援彭帥 跟進WTA停辦中國賽事？ATP閉口不談
國際奧會二度視訊彭帥 相約明年1月會面

國際奧會二度視訊彭帥 相約明年1月會面
為彭帥WTA禁止在中國所有賽事 北京低調回應

為彭帥WTA禁止在中國所有賽事 北京低調回應
彭帥事件讓WTA停辦中國賽事 約克維奇：我全力支持

彭帥事件讓WTA停辦中國賽事 約克維奇：我全力支持

熱門新聞

中國女子職業網球選手彭帥，據指攝於21日。（路透&Twitter/QINGQINGPARIS）

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

2021-11-26 03:10
中國網球選手彭帥。(美聯社)

擔憂彭帥安危 WTA：將禁止在中國所有賽事

2021-12-01 16:17
NBA湖人隊球星詹姆斯24日在對上溜馬隊的比賽時，因慶祝進球做出「Big Balls Dance」的不雅舞步。（Getty Images）

NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款

2021-11-27 08:24
中國女網選手彭帥的人身安危成為國際關注焦點之一。圖為她2009年在北京參加比賽。（美聯社）

已連絡上彭帥 WTA主席：仍憂心她是否遭審查或脅迫

2021-11-27 20:05
中國組合王曼昱、孫穎莎成功衛冕女雙冠軍。（路透）

桌球世錦賽／中國贏日本 王曼昱、孫穎莎衛冕女雙冠軍

2021-11-29 19:25
詹姆斯與溜馬球迷衝突。（Getty Images）

NBA／詹姆斯生氣了 溜馬球迷竟詛咒他兒子車禍死掉

2021-11-26 08:33

超人氣

更多 >
鍾麗緹大女兒遺傳漂亮基因 摘溫哥華華裔小姐亞軍

鍾麗緹大女兒遺傳漂亮基因 摘溫哥華華裔小姐亞軍
彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍

每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍