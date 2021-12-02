國際奧委會2度視訊彭帥稱她「安全」WTA：非常精心策畫

IOC再稱與彭帥視訊，指她對WTA的決定感到震驚。（路透）

國際奧委會（IOC）2日表示已於1日與彭帥 進行第二次電話會議，並表示這位中國網球明星「再次確認」雖然處於「艱難環境」，她仍安全和健康。

IOC 之前在11月21日發表聲明表示，主席巴赫（Thomas Bach）與彭帥與一名中國體育官員和另一位IOC代表進行了30分鐘的視訊通話。IOC沒有解釋如何與彭建立視訊通話，也沒有公開視訊；這次也沒有。

彭帥第3封電郵稱「對WTA退出中國感到震驚」

在1日宣布立即暫停包括香港 在內的所有中國賽事後，世界女子職業網球協會（WTA）發言人2日表示收到彭帥的最新電子郵件，這是WTA收到的第三封彭帥電郵。

中國官媒記者沈詩偉也同步在推特上引述「經證實的消息來源」說，彭帥的電郵「表達了她對WTA暫停中國所有賽事的不公平決定的震驚」。

WTA發言人回應這封最新電郵表示，該組織支持暫停在中國舉辦賽事的決定。

WTA主席兼CEO賽門（Steve Simon）指出，彭帥和IOC之間的視訊通話是經過「非常精心的策畫」，「彭帥知道該如何聯繫我們，但他們卻選擇與IOC打交道。」

當被問及WTA暫停所有中國賽事後將面臨的財務成本時，賽門說：「在性侵 議題上，它不能以任何方式、形式或作法妥協。你必須將商業模式放在一邊，在對與錯之中選邊站。」「我們願意面對由此帶來的挑戰。」

世界職業網球協會（ATP）主席戈登吉（Andrea Gaudenzi）也發表聲明表示，彭的情況「繼續引起嚴重關注」，「我們再次敦促彭帥和WTA建立公開的直接溝通管道，以更明確了解她的情況。」