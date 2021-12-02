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彭帥事件讓WTA停辦中國賽事 約克維奇：我全力支持

中央社／華盛頓1日綜合外電
約克維奇。（歐新社）
約克維奇。（歐新社）

世界女子職業網球協會（WTA）今天表示，由於擔心前女雙球后彭帥所受待遇與其他球員安危，即刻起暫停在中國收益豐厚的賽事。消息一出，現任和退役球員紛紛力挺WTA的決定。

路透報導，彭帥11月初在微博帳號發文，稱自己曾遭中國前副總理張高麗性侵，之後銷聲匿跡近3周，她的下落成了國際關注的大事。

WTA主席賽門（Steve Simon）說：「這一切都令人無法接受，也不能變得令人接受。如果有權勢的人能壓制女性的聲音，並掩蓋性侵指控，那麼WTA成立的基礎，即女性平等會遭受巨大挫折。」

「我不會，也不能讓這種事情發生在WTA和其球員身上。」

賽門表示，中國賽事取消會對WTA造成重大損失，但「中國領導人讓WTA別無選擇」。

WTA停辦中國賽事可能會損失數億美元的轉播和贊助收入，不過許多現任和退役網球選手紛紛對WTA的決定表達肯定。

據法新社報導，球王約克維奇（Novak Djokovic）今天表示，自己「全力」支持WTA的停賽決定。

塞爾維亞名將約克維奇說：「我全力支持WTA的立場，因為關於彭帥是否平安，我們沒有足夠的訊息。」他還說，彭帥的健康狀況「對網球界來說極為重要」。

美國退役球星兼WTA創始人金恩夫人（Billie Jean King）透過聲明表示：「WTA選擇站在歷史正確的一邊，捍衛我們球員的權利。這也是女網之所以為女子運動領頭羊的另一個原因。」

曾登世界球王寶座的美國好手洛迪克（Andy Roddick）也讚揚WTA，他推文寫道：「要做出停辦賽事這類的決定，有許多組織有辦法承擔的比WTA多…對WTA肅然起敬。在不用連帶付出代價下做對的事，的確容易得多。我依舊對身處網球界感到驕傲。」

美聯社報導，美國網球協會（US Tennis Association）對賽門和WTA表達肯定，在推特發表聲明表示：「這種領導精神相當有勇氣，也正是我們在確保所有個人都受到保護、所有聲音都被聽見的權益上所需要的。」

國際網球總會（ITF）則表示能「理解」WTA的決定。國際網球總會致法新社的聲明寫道：「WTA從一開始就堅定而忠實於自己的價值觀，我們能理解他們的決定。我們將密切觀察情勢。」

國際網球總會發言人鮑勒（Heather Bowler）則表示，ITF理事會明天將召開會議商討此事。

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