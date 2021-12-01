網球／打疫苗才能參賽 約克維奇老爸批澳網「勒索」

約克維奇。（美聯社）

新冠肺炎 疫情暫時看不到終點，年度第一場網球大滿貫澳洲 公開賽已表示，所有球員必須接種新冠肺炎疫苗才能參賽，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）可能因此缺席，讓小約父親指主辦方「勒索」，不過今天澳洲方也有人員挺身反駁，強調此舉是為維護所有球員及當地社區。

34歲的小約不但以「年終球王」身分迎接新賽季，澳網 還有機會尋求衛冕，且是挑戰破紀錄的21座大滿貫，前提是接種過新冠肺炎疫苗。

曾染疫的小約拒絕透露自己是否接種，他的父親老約克維奇（Srdjan Djokovic）周日接受電視訪問則說，在澳網的規則限制下，兒子「可能不會」前往參賽，且指這項規定是「勒索」。

墨爾本所在的維多利亞州體育部部長帕庫拉（Martin Pakula）表示，希望在澳網已拿9冠的小約明年能再到墨爾本挑戰第10冠，但他也強調，身為國外造訪的選手，對當地社區也有責任，必須遵守維多利亞州的防疫規定，就算是超級球星也一視同仁。

「這不是勒索，這是確保維多利亞的社區受到保護。」帕庫拉說。

今年澳網選手必須先在旅館隔離兩周，明年賽事預計1月17日登場，目前規定是選手若有完全接種就不用隔離或是處在「泡泡」中，不過隨著變種病毒Omicron出現，可能再影響澳網防疫規定。