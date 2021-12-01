替彭帥安危背書 國際奧會否認是怕觸怒北京

國際奧林匹克委員會（IOC）資深委員龐德否認，國際奧會替中國女網名將彭帥的安危背書，是不想觸怒主辦2022年冬季奧運的北京。路透

國際奧林匹克委員會（IOC）資深委員龐德 （Dick Pound）今天否認，國際奧會中國女網名將彭帥 的安危背書，是不想觸怒主辦2022年冬季奧運 的北京。

前網球女雙世界排名第一的彭帥在社群媒體張貼訊息，指控前中國副總理張高麗性侵之後，近3周以來，她的下落持續成為國際關注焦點。

11月21日國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）和彭帥視訊30分鐘，彭帥告訴巴赫自己和親友一起，安全無虞。

「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，國際奧會關注的似乎只是讓奧運順利舉行，而不是運動員的福祉，但這樣的說法遭到龐德強烈否認。

龐德在加拿大蒙特婁（Montreal）接受路透電話訪問時表示：「那完全是子虛烏有…大家都很關心她有沒有怎麼樣。」

「所以國際奧會所做的，就是悄悄地讓我們的主席、我們運動員委員會（IOC Athletes’Commission）主席，以及我們一位中國的資深委員互相聯繫，然後和她聯絡，她很高興我們打給她。」

人權觀察中國分部主任李察遜（Sophie Richardson）上週批評巴赫，未公開說清楚是否問過彭帥有無聯繫律師，或是想不想對重大性侵指稱提出告訴。

龐德表示：「從奧委會的角度，我們要做的就是詢問『你還好嗎？』他們的集體結論是她還好，沒有受到脅迫，那就是我們想知道的。」

他說：「現在其他人都在說『你原本應解決這個性騷問題』，在一段30分鐘的通話中？無論在哪個國家，這些事情都需要很久才能解決。」

龐德說，巴赫打算明年1月去北京時再和彭帥見面，龐德還表示，他覺得國際奧會的批評者，似乎只是因為不能聯絡上彭帥本人，才對視訊內容有意見。

龐德說：「在那次（通話）之後，外界態度似乎發生了變化。所有無法與她聯絡上的人都說『國際奧會搞砸了』、『都是中國人策劃的』等等。」

「這是一位3屆奧運選手，奧運大家庭當然為她擔心。我的猜測是，中國政府知道這可能是真正的燙手山芋，所以似乎沒有干涉通話或做出類似的事。」