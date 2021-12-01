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高球／車禍後復出？伍茲：只挑重要賽事

體育新聞組／綜合報導
老虎伍茲今年2月在加州發生車禍，造成腿部嚴重受傷，他坦言未來恐怕不能頻繁參賽。（歐新社）
老虎伍茲今年2月在加州發生車禍，造成腿部嚴重受傷，他坦言未來恐怕不能頻繁參賽。（歐新社）

高球天王老虎伍茲（Tiger Woods）今年2月在加州發生重大自撞車禍，造成腿部嚴重受傷，傷後他也積極復健期盼能重回球場，不過他近日接受獨家採訪時坦言未來恐怕不能頻繁參賽，只能投入幾場重要賽事。

CNN報導，老虎伍茲近日接受「高爾夫文摘」專訪，傷後首次談論自己球員生涯未來，他坦言「我認為現實就是，我只能參加個別巡迴賽，我永遠沒辦法參與全部的賽事了，永遠不會，我只能挑選重要賽事參加，就像傳奇高球名將霍根（Ben Hogan）一樣」。

伍茲表示「每年挑選一些賽事，然後專心投入其中，針對它進行練習並做好準備，然後比賽。我認為這是我從現在開始參加比賽的方式」，他也強調「這是個不幸的現實，但這是屬於我的現實，我理解它也接受它」。

除了球員生涯，伍茲也透露在他艱苦的康復過程中，看著兒子玩耍或聽鳥兒唱歌這樣簡單的事情都變得「具有更大的意義」，他表示「我還有很長的路要走，目前甚至連一半都不到，我的腿還需要更多肌肉和神經的復健，與此同時，正如你們所知的，我先前已經做過5次背部手術了，我不得不面臨這些，隨著腿變得更強壯，有時背部可能會有狀況，這是一條艱難的道路」。

高球 老虎伍茲 加州

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