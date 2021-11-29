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「強迫打疫苗是勒索」老爸代發聲 約克維奇恐放棄澳網

中央社／貝爾格勒28日綜合外電
約克維奇。（美聯社）
約克維奇。（美聯社）

網球每年首場大滿貫賽澳洲公開賽的主辦單位先前表示，所有球員須先接種COVID-19疫苗才能參賽。世界球王約克維奇的父親表示，若澳網未放寬規定，約克維奇可能就不會參加。

目前為止，塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）都沒有透露是否已接種COVID-19（2019冠狀病毒及病）疫苗。他的父親瑟強（Srdjan Djokovic）告訴塞爾維亞的Prva電視台（Prva TV），澳網主管機關澳洲網球協會（Tennis Australia）對球員接種疫苗的立場形同「勒索」。

新聞網站B92引述了一段約克維奇父親的話，他說：「打不打疫苗是我們每個人的個人權利，沒有人有權侵入我們的私領域。」

「在這樣的勒索條件下，（約克維奇）很可能不會（打澳網）。是我的話就不會打，而他是我的兒子，你們自己判斷。」

包括今年在內，約克維奇曾9次在澳網奪冠。他生涯共獲20座大滿貫冠軍，與瑞士名將費德瑞（Roger Federer）、西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）保有相同紀錄。

納達爾已經確定會參加明年1月舉行的澳網，費德瑞則因為膝蓋動刀還在休養中，因此不會參賽。

明年的澳網將在1月17日開打。

澳網 約克維奇 疫苗

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