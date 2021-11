彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

中國 女子職業網球選手彭帥 11月初具名指控國務院前副總理張高麗性侵,隨後就從公眾視野中消失,引發國際網壇與各國的關注。一名自稱是彭帥友人的男子26日在推特貼出據指是她發給國際女子網球協會(WTA)主席西蒙的電郵截圖,指控西蒙對此視而不見與沒有回信。

BBC報導,名為丁力的男子貼出的電郵截圖可見標題為「Re: Privileged and Confidential」,時間是22日凌晨零時23分,寄件人與電郵位址被塗掉,收件人為西蒙、但電郵位址只能見到「SSimon」的字樣。

根據電郵截圖,彭帥非常感謝西蒙對她的關心,稱自己17日晚上用私人電郵回復他的郵件。收件者共4人,其中一位是WTA過去聯繫她的「Flora」,並稱「Flora」透過微信找她確認是否需要更換電郵,她則告知確認不會更換工作電郵。

彭帥還在「這封電郵」寫道,「今天我在北京 參加了一個青少年網球的推廣活動,希望未來可以參與更多對中國青少年網球推廣有幫助的事情。我目前不想被打擾,尤其不要拿我的個人隱私炒作,我希望可以安靜的生活。再次感謝你的關心」,並在結尾署名「彭帥」。

We need Steve Simon to explain why he turned a blind eye to Peng Shuai's email! Why not reply to her email?@WTA @atptour @usopen @ITFTennis @rogerfederer @Nicarzani @Wimbledon @Athlete365 @iocmedia

我们需要西蒙一个解释:为什么他对彭帅的电子邮件视而不见!为什么不回复她的电子邮件 pic.twitter.com/eeDCOT2O5f