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彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

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彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

編譯周辰陽／即時報導
中國女子職業網球選手彭帥，據指攝於21日。（路透&Twitter/QINGQINGPARIS）
中國女子職業網球選手彭帥，據指攝於21日。（路透&Twitter/QINGQINGPARIS）

中國女子職業網球選手彭帥11月初具名指控國務院前副總理張高麗性侵，隨後就從公眾視野中消失，引發國際網壇與各國的關注。一名自稱是彭帥友人的男子26日在推特貼出據指是她發給國際女子網球協會（WTA）主席西蒙的電郵截圖，指控西蒙對此視而不見與沒有回信。

BBC報導，名為丁力的男子貼出的電郵截圖可見標題為「Re: Privileged and Confidential」，時間是22日凌晨零時23分，寄件人與電郵位址被塗掉，收件人為西蒙、但電郵位址只能見到「SSimon」的字樣。

根據電郵截圖，彭帥非常感謝西蒙對她的關心，稱自己17日晚上用私人電郵回復他的郵件。收件者共4人，其中一位是WTA過去聯繫她的「Flora」，並稱「Flora」透過微信找她確認是否需要更換電郵，她則告知確認不會更換工作電郵。

彭帥還在「這封電郵」寫道，「今天我在北京參加了一個青少年網球的推廣活動，希望未來可以參與更多對中國青少年網球推廣有幫助的事情。我目前不想被打擾，尤其不要拿我的個人隱私炒作，我希望可以安靜的生活。再次感謝你的關心」，並在結尾署名「彭帥」。

外界對貼出郵件截圖又自稱是彭帥十多年友人的丁力所知不多，對他跟彭帥的關係也不清楚。據報丁力是一位組織體育活動和管理運動員的公司資深高管，並在20日上推特貼出他、彭帥跟一群人在北京宜賓招待所共進晚餐的照片與影像。

丁力在電郵採訪告訴BBC，聲稱彭帥將這封電郵寄給西蒙，但收到電郵的西蒙卻「避開」她，也聲稱西蒙曾將彭帥的聯繫細節交給十多名網球選手與媒體機構，導致她被許多電話給「打擾」。丁力指出，此事是彭帥為什麼不跟西蒙講話的「一個很大因素」。

丁力隨後補充道，彭帥正在北京，擁有「行動自由」，並宣稱她「完全沒有受到監視和壓力，當然沒有懲罰」。但當BBC要求跟彭帥交談時，丁力答稱「她只是希望自己在家中好好休息」。

彭帥 北京 中國

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