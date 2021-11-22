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與彭帥視訊報平安 國際奧會挨批「中國幫手」

中央社／台北22日電
國際奧委會主席巴赫21日透過視訊與失蹤多日的中國網球名將彭帥通話。(歐新社)
國際奧委會主席巴赫21日透過視訊與失蹤多日的中國網球名將彭帥通話。(歐新社)

國際間持續關注中國女網名將彭帥安危之際，國際奧會21日聲明指主席巴赫與她視訊通話，並引述彭帥說自己安全且盼隱私受尊重。對此，外界批評國際奧會儼然扮演了中國對外宣傳的角色。

國際奧林匹克委員會當天發布新聞稿表示，巴赫（Thomas Bach）與3度參加奧運的彭帥視訊通話了30分鐘。美媒報導，國際奧會運動員委員會（IOC AC）主席特霍（Emma Terho）與IOC中國委員李玲蔚也在旁。

據表示，彭帥在通話開始時感謝國際奧委會對她健康的關注。聲明寫道，「這就是為什麼她現在更願意與朋友和家人在一起。儘管如此，她將繼續參與網球運動，這項她非常熱愛的運動」。

聲明表示，通話結束時，巴赫邀請彭帥於明年1月他抵達北京後共進晚餐，彭帥欣然接受。

人權律師：國際奧委會角色不中立

國際奧會的影片雖解除了一些人的疑慮，卻引發質疑。據德國之聲中文網今天的報導，人權觀察中國研究員王亞秋在網上說，國際奧會與彭帥進行通話的舉動，儼然讓該組織開始扮演散播中國外宣的角色。

此外，旅居美國的中國人權律師滕彪告訴德國之聲，國際奧委會的作法非常不光彩，「我認為他們已成了中國政府的幫手」。

他說，過去數周有許多體育明星聲援彭帥，尤其世界女子職業網球協會的態度非常堅決，但國際奧委會為了平息國際呼聲，就配合中國政府，進行一個表演，稱彭帥現在是自由的，只是不想被打擾，「這完全是中國政府的說法，而奧委會的角色不是中立的，它們完全站在中國政府這邊」。

胡錫進：西方媒體只相信想像的故事

世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）堅持，雖然很高興看到彭帥的影像，但「仍然不清楚彭帥是否自由，是否能夠在沒有脅迫或外部干擾的情況下自行做出決定和採取行動」。

面對外界質疑，中國官媒環球時報總編輯胡錫進在推特發文回擊說，「只要彭帥所說的不符合西方媒體的期望，他們就不會相信。他們只相信他們所想像的關於中國的故事」。

巴赫與彭帥通話當天，胡錫進在推特發表一段彭帥出席北京青少年網球賽決賽開幕式的影片；前一天，他也曾在網上發布兩段彭帥與數名友人走進一間餐廳並用餐的影片。

WTA的一名發言人告訴法新社，21日從北京賽事傳出來的影片，未能解決他們對彭帥安危的擔憂。

35歲的彭帥本月2日在微博上發布長文，指控前中國國務院副總理張高麗與她始於性侵的不倫關係。文章在短時間內被刪，而她一時間也從公眾視野銷聲匿跡，引發廣泛關注。

彭帥 中國 北京

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