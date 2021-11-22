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ATP年終賽／技壓梅德維夫 澤瑞夫2度封王

體育新聞組／綜合報導
澤瑞夫本賽季大豐收，以年終賽冠軍畫下完美句點。（路透）
澤瑞夫本賽季大豐收，以年終賽冠軍畫下完美句點。（路透）

德國網球好手澤瑞夫（Alexander Zverev）21日打出亮眼表現，以兩盤6：4直落二擊敗俄羅斯對手梅德維夫（Daniil Medvedev），二度拿下ATP世界巡迴年終賽冠軍。

東京奧運網球男子單打金牌得主澤瑞夫拿下本季第6座ATP單打冠軍，是所有ATP選手中最多，同時他也終止了對梅德維夫的5連敗。世界排名第2的梅德維夫是去年ATP年終賽冠軍得主。

大會第3種子澤瑞夫，此役兩盤各破了今年美國網球公開賽冠軍得主梅德維夫的發球局1次，全場只花75分鐘就勝出。澤瑞夫繼2018年封王後，再次奪下ATP年終賽冠軍。

澤瑞夫說：「感覺很棒，我擊敗了連贏我5場比賽的對手，抱回ATP年終賽冠軍。我得打出生涯數一數二好的表現。我對此很滿意，現在也準備好要帶著勝利的心情度假去了。沒有什麼能比在這裡贏球，然後為球季劃上句點來得更好了，所以我真的十分高興。而我現在也非常期待下個球季的到來。這一刻很特別，我現在超級激動，也超級開心。」

今年的年終賽是首度自英國倫敦移師義大利都靈舉行，也是2005年以來，首次有兩名25歲以下選手爭冠。

東京奧運 義大利 美國

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