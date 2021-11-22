國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰
「彭帥對著鏡頭微微笑...該怎麼相信彭帥真的平安？」先前人間蒸發的中國網球名將彭帥，在國際輿論的聲援壓力下，中國官媒先後代替彭帥發表了「報平安」的email內容，上個周末更接連公開近期的生活照和影片，試圖向外界證明彭帥一切安好。先前對彭帥案完全不置一詞的國際奧委會（IOC），在22日突發震驚聲明：IOC主席巴赫已經和彭帥本人視訊通話，「彭帥看起來一切都很好」。但周末以來連續幾天的官媒消息依然疑點重重，IOC親自背書的視訊通話，不僅完全沒有公開影片和對話內容，只有單方面的主席文字聲明，繞過WTA直接和彭帥聯繫的舉動也備受質疑。中國官媒的操作未能取信於國際，疑雲重重的彭帥消失之謎，又再牽動了即將到來的北京冬奧。
中國網路 彭帥依然是禁詞
彭帥案從11月2日的微博長文揭露至今，20天以來中國的網路到現在仍把「彭帥」等相關字詞列為敏感屏蔽的字眼，彭帥本人的微博與微信帳號依然處於毫無動靜的禁言狀態。彭帥如今下落何方？人身安全如何？是否遭到中國官方的壓力威脅？種種疑慮，也在近期透過國際女子網球協會（WTA）的公開聲援和多位國際級球星的接連力挺，成為牽涉中國政治外交和北京冬奧的敏感焦點。
WTA在上周的聲明指出，已透過不同管道間接證實「彭帥的安危無虞」，但因為始終無法直接取得和彭帥的聯繫，WTA對於中國官媒的說法依舊存疑，特別是針對11月18日中國官媒CGTN突然發布「彭帥之信」，WTA沒有採信這封破綻百出的信件內容，進一步要求中國盡快讓彭帥本人出面，確保她100%的言論自由。
就在彭帥之信的隔一天11月19日，CGTN國際新聞編輯沈詩偉張貼三張彭帥的照片，聲稱是「當天彭帥在微信朋友圈發布的照片」，由彭帥的朋友轉給沈詩偉後，沈再轉發到自己的推特（Twitter），文中並表示她祝大家「周末愉快」。照片中她穿著短袖短褲，抱著貓，身後是許多絨毛玩具，還有一張與功夫熊貓的合照，後面是她曾與小熊維尼同框的合影。
三張合照 朋友身分仍是謎
但這位「彭帥的朋友」是誰？為何要特意轉給CGTN的編輯來代PO？沒有其他資訊可以釐清這些疑問，同時因為在微信上已經搜尋不到「彭帥」字詞的相關新聞，最近的相關文章也只能找到2018年，這是在彭帥案爆發後直接言論壓制的結果，所以彭帥的微信號到底還找不找得到、又能否正常發文到朋友圈，至今依然是一個謎團。
又隔一天11月20日，環球時報總編輯胡錫進接著在自己的推特上陸續發布兩支影片，指出這是彭帥與教練、友人在北京宜賓招待所用餐的畫面。其中教練還特別提到：
「今年和去年不一樣，今年受到疫情影響， （中略）明天不是11月20號嗎？明天是11月21日...」
而彭帥則在旁不時點頭，沒有發言。其中教練在聊天內容中特別提到當日日期的段落，也讓許多人認為相當不自然，為什麼影片要特別錄下「報日期」的橋段？報日期的時候又錄得格外清楚？又為什麼還要透過胡錫進來發出第一手消息？似有弦外之音的不協調之處，在在令人懷疑是否為刻意安排的內容。
此外，其中一名列席的友人是中網贊助商、香港德世界體育有限公司（Global D-Sports）高階主管丁力，他也於當晚貼出眾人用餐完的自拍照。但弔詭的是除該張自拍照之外，還有一張是從旁拍攝的側寫，似乎包廂內除列席用餐者以外還有其他人幫忙拍攝。
胡錫進的推特11月21日又發出影片，內容是彭帥出席「FILA KIDS鑽石杯青少年網球挑戰賽決賽」的開幕式，身穿藍色外套與運動長褲，也替現場青少年球迷簽名。這次在FILA KIDS主辦方也同樣發布了相關照片。
透過官媒 彭帥沒親自發聲
一系列透過CGTN、胡錫進的接力影像公開，明顯看出是中國官方用以回應外界對彭帥安危的質疑，但矛盾的是，縱使彭帥看起來真如影像中那樣「平安自在」，彭帥本人依然沒有親自對外發聲，中國網路社群也持續封禁所有討論——這也就是為什麼國際輿論依然無法相信劣跡斑斑的中國官媒說詞。
「國際奧委會，已經和彭帥取得直接聯繫...」11月22日國際奧委會IOC發表聲明，主席巴赫（Thomas Bach）已經和彭帥本人視訊通話了30分鐘，而且這場通話同時列席的還有國際奧委會運動員委員會主席艾瑪·特霍（Emma Terho，前芬蘭冰球國手）、中國前女子羽球運動員李玲蔚。根據奧委會的說法：
「彭帥表示感謝國際奧委會對她的關心。她平安無事，住在北京的家中，但同時希望她的隱私得到尊重。」
巴赫還補充說道，他準備在抵達北京參加冬奧後，邀請彭帥可以共進晚餐，對方也「欣然答應」。特霍也表示，「看到彭帥過得很好我就鬆了一口氣，這是我們目前最關心的事。...她看起來很輕鬆，我也向她表達了我的支持...」這份聲明搭配了一張巴赫與彭帥通話的靜態照片，發布後胡錫進也立即轉貼到推特上，藉由IOC的背書，證實「彭帥真的沒有問題」。
IOC視訊 關鍵影片沒公開
IOC的視訊認證看起來似乎是有力的證據，但最大的盲點是：從頭到尾這個所謂的視訊通話，都沒有任何相關視訊影片公開，只有一張IOC釋出的現場攝影照而已。而且通話的內容沒有逐字稿，除了巴赫單方面的聲明之外，到底雙方對話具體內容為何？在場的巴赫、特霍和李玲蔚到底是怎麼判斷「彭帥平安、看起來很好」的？現場欠缺專家的評估下，IOC三人對彭帥的「安全認證」可信嗎？
這場沒有公開細節內容的通話，更讓國際網球迷對IOC和巴赫感到氣憤的是，全場只讓IOC成員參與，完全排除了應該在場的國際女子網球協會WTA，而且三位IOC成員都沒有網球背景的人士。因此這份不清不楚的IOC聲明，同樣招來輿論的質疑和抨擊，巴赫的處理手段不僅沒有幫助釐清真相，還落得IOC配合演出之嫌。
日本朝日新聞就針對IOC的態度點出矛盾，先前各國針對中國人權問題、而要集結抵制北京冬奧時，就已經多次向IOC表達強烈抗議，到後續英美開始考慮外交抵制時，IOC面對一連串爭議控訴持續「毫無反應、就只是個IOC」，對於彰顯人權與運動精神的奧會本質來說，IOC的無作為是違反奧會精神的自我矛盾，而一直刻意保持安靜的IOC卻突然在21日高調發布彭帥通話的聲明，才會引人聯想是安撫中國的配合演出。
為了冬奧 IOC遭疑出面滅火
巴赫此舉也被外界解讀為為了北京冬奧的順利運行而做的滅火行動。北京冬奧眼看將於明年2月4日展開，而目前也因為中國的種種新疆人權爭議、加上這次的彭帥事件作為導火線，目前歐美許多國家均表示有可能發起「外交抵制」的行動──意即僅派出運動員參賽，但將不會派遣官員等正式代表團赴北京。
上周四拜登在與加拿大總理杜魯多會面時，也再次提到雙方正在考慮是否要外交抵制北京冬奧。不過根據金融時報引述兩位內部知情人士說法，目前拜登尚未與各盟國們正式提案。除此之外，泰晤士報也指出，目前英國也在考慮是否效仿美國進行外交抵制。該篇報導提到，此提案目前已獲得英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）支持，正在「積極討論」中。
不過，中國也以考量疫情為理由，還未明確公布本屆冬奧是否會邀請外國代表團。針對拜登的言論，中國外交部發言人趙立堅19日也做出回擊表示：「將體育政治化有悖於奧運精神，損害了各國運動員的利益。」至於趙立堅被外媒問及彭帥事件，趙的回應則一貫回答：
「不知道，這不是外交問題。」
截至目前為止，儘管有中國官媒一連串的影像釋出，但中國網路社群目前都還是無法搜尋「彭帥」關鍵字，彭帥的微博（無法用微博內建搜尋找到，但可以透過google等牆外平台進入）也無法進行回應評論，在中國國內的新聞報導裡，也都沒有彭帥的相關新聞報導，呈現出中國國內表面冷靜無聲，但在中國對外媒體上卻不斷延燒的弔詭現象。
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