國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

先前人間蒸發的中國網球名將彭帥，在國際輿論的聲援壓力下，中國官媒先後代替彭帥發表了「報平安」的email內容，上個周末更接連公開近期的生活照和影片，試圖向外界證明彭帥一切安好。 （取材自IOC、丁力推特）

「彭帥 對著鏡頭微微笑...該怎麼相信彭帥真的平安？」先前人間蒸發的中國 網球名將彭帥，在國際輿論的聲援壓力下，中國官媒先後代替彭帥發表了「報平安」的email內容，上個周末更接連公開近期的生活照和影片，試圖向外界證明彭帥一切安好。先前對彭帥案完全不置一詞的國際奧委會（IOC），在22日突發震驚聲明：IOC主席巴赫已經和彭帥本人視訊通話，「彭帥看起來一切都很好」。但周末以來連續幾天的官媒消息依然疑點重重，IOC親自背書的視訊通話，不僅完全沒有公開影片和對話內容，只有單方面的主席文字聲明，繞過WTA直接和彭帥聯繫的舉動也備受質疑。中國官媒的操作未能取信於國際，疑雲重重的彭帥消失之謎，又再牽動了即將到來的北京 冬奧。

中國網路 彭帥依然是禁詞

彭帥案從11月2日的微博長文揭露至今，20天以來中國的網路到現在仍把「彭帥」等相關字詞列為敏感屏蔽的字眼，彭帥本人的微博與微信帳號依然處於毫無動靜的禁言狀態。彭帥如今下落何方？人身安全如何？是否遭到中國官方的壓力威脅？種種疑慮，也在近期透過國際女子網球協會（WTA）的公開聲援和多位國際級球星的接連力挺，成為牽涉中國政治外交和北京冬奧的敏感焦點。

WTA在上周的聲明指出，已透過不同管道間接證實「彭帥的安危無虞」，但因為始終無法直接取得和彭帥的聯繫，WTA對於中國官媒的說法依舊存疑，特別是針對11月18日中國官媒CGTN突然發布「彭帥之信」，WTA沒有採信這封破綻百出的信件內容，進一步要求中國盡快讓彭帥本人出面，確保她100%的言論自由。

就在彭帥之信的隔一天11月19日，CGTN國際新聞編輯沈詩偉張貼三張彭帥的照片，聲稱是「當天彭帥在微信朋友圈發布的照片」，由彭帥的朋友轉給沈詩偉後，沈再轉發到自己的推特（Twitter），文中並表示她祝大家「周末愉快」。照片中她穿著短袖短褲，抱著貓，身後是許多絨毛玩具，還有一張與功夫熊貓的合照，後面是她曾與小熊維尼同框的合影。

就在彭帥之信的隔一天11月19日，CGTN國際新聞編輯沈詩偉張貼3張彭帥的照片，聲稱是「當天彭帥在微信朋友圈發布的照片」，由彭帥的朋友轉給沈詩偉後，沈再轉發到自己的推特，文中並表示她祝大家「周末愉快」。（取材自沈詩偉推特）

三張合照 朋友身分仍是謎

但這位「彭帥的朋友」是誰？為何要特意轉給CGTN的編輯來代PO？沒有其他資訊可以釐清這些疑問，同時因為在微信上已經搜尋不到「彭帥」字詞的相關新聞，最近的相關文章也只能找到2018年，這是在彭帥案爆發後直接言論壓制的結果，所以彭帥的微信號到底還找不找得到、又能否正常發文到朋友圈，至今依然是一個謎團。

又隔一天11月20日，環球時報總編輯胡錫進接著在自己的推特上陸續發布兩支影片，指出這是彭帥與教練、友人在北京宜賓招待所用餐的畫面。其中教練還特別提到：

「今年和去年不一樣，今年受到疫情影響， （中略）明天不是11月20號嗎？明天是11月21日...」

而彭帥則在旁不時點頭，沒有發言。其中教練在聊天內容中特別提到當日日期的段落，也讓許多人認為相當不自然，為什麼影片要特別錄下「報日期」的橋段？報日期的時候又錄得格外清楚？又為什麼還要透過胡錫進來發出第一手消息？似有弦外之音的不協調之處，在在令人懷疑是否為刻意安排的內容。

此外，其中一名列席的友人是中網贊助商、香港德世界體育有限公司（Global D-Sports）高階主管丁力，他也於當晚貼出眾人用餐完的自拍照。但弔詭的是除該張自拍照之外，還有一張是從旁拍攝的側寫，似乎包廂內除列席用餐者以外還有其他人幫忙拍攝。

胡錫進的推特11月21日又發出影片，內容是彭帥出席「FILA KIDS鑽石杯青少年網球挑戰賽決賽」的開幕式，身穿藍色外套與運動長褲，也替現場青少年球迷簽名。這次在FILA KIDS主辦方也同樣發布了相關照片。

透過官媒 彭帥沒親自發聲

一系列透過CGTN、胡錫進的接力影像公開，明顯看出是中國官方用以回應外界對彭帥安危的質疑，但矛盾的是，縱使彭帥看起來真如影像中那樣「平安自在」，彭帥本人依然沒有親自對外發聲，中國網路社群也持續封禁所有討論——這也就是為什麼國際輿論依然無法相信劣跡斑斑的中國官媒說詞。

11月20日，胡錫進接著在推特上發布兩支影片，指出這是彭帥與教練、友人在北京宜賓招待所用餐的畫面。其中教練還特別提到：「今年和去年不一樣，今年受到疫情影響， （中略）明天不是11月20號嗎？明天是11月21日...」。 （取材自胡錫進推特）

11月21日，又有人發出彭帥近況影片，內容是彭帥出席「FILA KIDS鑽石杯青少年網球挑戰賽決賽」的開幕式，身穿藍色外套與運動長褲，也替現場青少年球迷簽名。 （取材自胡錫進推特）

此外，其中一名列席的友人是中網贊助商、香港德世界體育有限公司（Global D-Sports）高階主管丁力，他也於當晚貼出眾人用餐完的自拍照。但弔詭的是除該張自拍照之外，還有一張是從旁拍攝的側寫，似乎包廂內除列席用餐者以外還有其他人幫忙拍攝。（取材自丁力推特）

「國際奧委會，已經和彭帥取得直接聯繫...」11月22日國際奧委會IOC發表聲明，主席巴赫（Thomas Bach）已經和彭帥本人視訊通話了30分鐘，而且這場通話同時列席的還有國際奧委會運動員委員會主席艾瑪·特霍（Emma Terho，前芬蘭冰球國手）、中國前女子羽球運動員李玲蔚。根據奧委會的說法：

「彭帥表示感謝國際奧委會對她的關心。她平安無事，住在北京的家中，但同時希望她的隱私得到尊重。」

巴赫還補充說道，他準備在抵達北京參加冬奧後，邀請彭帥可以共進晚餐，對方也「欣然答應」。特霍也表示，「看到彭帥過得很好我就鬆了一口氣，這是我們目前最關心的事。...她看起來很輕鬆，我也向她表達了我的支持...」這份聲明搭配了一張巴赫與彭帥通話的靜態照片，發布後胡錫進也立即轉貼到推特上，藉由IOC的背書，證實「彭帥真的沒有問題」。

IOC視訊 關鍵影片沒公開

IOC的視訊認證看起來似乎是有力的證據，但最大的盲點是：從頭到尾這個所謂的視訊通話，都沒有任何相關視訊影片公開，只有一張IOC釋出的現場攝影照而已。而且通話的內容沒有逐字稿，除了巴赫單方面的聲明之外，到底雙方對話具體內容為何？在場的巴赫、特霍和李玲蔚到底是怎麼判斷「彭帥平安、看起來很好」的？現場欠缺專家的評估下，IOC三人對彭帥的「安全認證」可信嗎？

這場沒有公開細節內容的通話，更讓國際網球迷對IOC和巴赫感到氣憤的是，全場只讓IOC成員參與，完全排除了應該在場的國際女子網球協會WTA，而且三位IOC成員都沒有網球背景的人士。因此這份不清不楚的IOC聲明，同樣招來輿論的質疑和抨擊，巴赫的處理手段不僅沒有幫助釐清真相，還落得IOC配合演出之嫌。

日本朝日新聞就針對IOC的態度點出矛盾，先前各國針對中國人權問題、而要集結抵制北京冬奧時，就已經多次向IOC表達強烈抗議，到後續英美開始考慮外交抵制時，IOC面對一連串爭議控訴持續「毫無反應、就只是個IOC」，對於彰顯人權與運動精神的奧會本質來說，IOC的無作為是違反奧會精神的自我矛盾，而一直刻意保持安靜的IOC卻突然在21日高調發布彭帥通話的聲明，才會引人聯想是安撫中國的配合演出。

國際奧林匹克委員會網頁上公布主席巴赫與中國女網名將彭帥視訊通的畫面。彭帥在這次通話中向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私。（圖取自國際奧會網頁olympics.com）

為了冬奧 IOC遭疑出面滅火

巴赫此舉也被外界解讀為為了北京冬奧的順利運行而做的滅火行動。北京冬奧眼看將於明年2月4日展開，而目前也因為中國的種種新疆人權爭議、加上這次的彭帥事件作為導火線，目前歐美許多國家均表示有可能發起「外交抵制」的行動──意即僅派出運動員參賽，但將不會派遣官員等正式代表團赴北京。

上周四拜登在與加拿大總理杜魯多會面時，也再次提到雙方正在考慮是否要外交抵制北京冬奧。不過根據金融時報引述兩位內部知情人士說法，目前拜登尚未與各盟國們正式提案。除此之外，泰晤士報也指出，目前英國也在考慮是否效仿美國進行外交抵制。該篇報導提到，此提案目前已獲得英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）支持，正在「積極討論」中。

不過，中國也以考量疫情為理由，還未明確公布本屆冬奧是否會邀請外國代表團。針對拜登的言論，中國外交部發言人趙立堅19日也做出回擊表示：「將體育政治化有悖於奧運精神，損害了各國運動員的利益。」至於趙立堅被外媒問及彭帥事件，趙的回應則一貫回答：

「不知道，這不是外交問題。」

截至目前為止，儘管有中國官媒一連串的影像釋出，但中國網路社群目前都還是無法搜尋「彭帥」關鍵字，彭帥的微博（無法用微博內建搜尋找到，但可以透過google等牆外平台進入）也無法進行回應評論，在中國國內的新聞報導裡，也都沒有彭帥的相關新聞報導，呈現出中國國內表面冷靜無聲，但在中國對外媒體上卻不斷延燒的弔詭現象。