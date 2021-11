被消失又「被現身」？WTA主席：影片不代表彭帥安全

中國 女網名將彭帥 現身的最新短片20日在社群網站曝光,不過世界女子職業網球協會(WTA)主席兼執行長賽門(Steve Simon)指出,光靠影片不足以證明彭帥目前健康良好且安全無虞。

35歲的彭帥是「大滿貫」(Grand Slam)女子雙打冠軍。2日她在微博發文指控遭到75歲的前中國國務院副總理張高麗 性侵。在這篇後來已遭移除的發文中,彭帥寫道七年與張高麗發生性關係之後,對張高麗有了感情。

有線電視新聞網(CNN)報導,自從彭帥在微博發文之後,外界不曾與她有過能夠證實的直接溝通,國際社會則對中國施壓越來越強烈的輿論壓力,要求確保彭帥安全。

賽門20日發表聲明說,從短片畫面中看到彭帥身影,確實覺得鬆了一口氣,「但她目前是否自由,能否自行作主、是否可以自行採取行動,並未受到脅迫或外在干預,到現在則仍然不清楚」。

CNN報導指出,對於20日曝光的影片是何時拍攝的,CNN到目前為止仍無法獨立證實。

賽門在聲明中表示:「光有影片是不夠的。」

世界女子職業網球協會主席兼執行長賽門。(路透)

他指出:「如同我從事件一開始就說的,我對彭帥的健康與安全仍然感到憂心,她所提出的性侵指控言論一直受到管制,消息遭到隱瞞。對於我們的要求,我已說得很清楚,我們與中國之間的關係,目前正處於十字路口。」

與中國官方媒體及運動組織有關的數名人士,近日紛紛透過社群媒體發布有著彭帥身影的照片與影片,宣稱彭帥

20日參加一場晚餐聚會。其中一段歷時僅45秒影片裡,同桌人士還包括中國網球公開賽賽事總監張軍慧以及另外兩位女性。影片畫面顯示,張軍慧正對著彭帥說話,但彭帥並未發言。

張軍慧在影片中說,今年與去年不一樣,今年原本計畫在3個月裡舉行10場比賽,「明天不是20日嗎」,另一名女士則打斷說,明天是21日才對。

中網贊助商利亞德體育總經理丁力也在推特發布有彭帥身影的照片與影片,並在推文中寫道:「彭帥和我在一起。我們在北京網紅餐廳,剛剛吃完晚飯。」

中國官方媒體人士21日則發表更多有彭帥的影片,顯示彭帥在北京參加青少年網球活動。

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy