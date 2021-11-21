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彭帥事件／WTA對中國開第1槍 拒重演NBA火箭低頭

中央社／洛杉磯20日電
彭帥。（美聯社）
彭帥。（美聯社）

中國女網名將彭帥指控政府高層性侵後下落不明，人身安全受到西方關注；世界女子職業網球協會（WTA）發表「不惜撤出中國市場」聲明，被視為第一個勇於向中國表明立場、堅守西方人權價值的體育組織。

WTA主席賽門（Steve Simon）在19日網球頻道（Tennis Channel）訪談中強調彭帥目前人身安全不明的嚴重性，「一個女子站出來，鼓起勇氣控訴中國政府的高官對她性侵害、性騷擾，但我們都無法確定她現在好不好」。

賽門公開要求中國政府，對於彭帥所做的指控，在沒有任何預先審查下，進行公開透明而且完整的調查。他另在有線電視新聞網（CNN）的訪談中表示，在這個事件裡，是非對錯比起經濟利益更為重要。

他說：「今天這個世界上，發生類似事件時，已經有太多時候，我們任由商業力量、政治和金錢來主導什麼是對、什麼是錯。當有一個年輕人，很清楚會有什麼後果，仍鼓起勇氣站出來指控，但我們卻不支持她，不為她討公道。」

賽門說，這個事件涉及性侵與性騷擾，是非對錯的立場一點都不能妥協，他呼籲中國確保彭帥安全之外，更要求進行公開透明的調查而不是把醜事掩蓋起來。

今日美國報（USA Today）專欄作家沃肯（Dan Wolken）對於賽門的立場評論：「如果女子網球界有這樣的勇氣，膽敢不賺中國的錢，世界其他的體育組織也可以。」

沃克分析，如同籃球明星姚明為美國職籃NBA在中國打開大門，女子網球界自從李娜2011年贏得法國公開賽、2014年澳洲公開賽封后，WTA在中國舉辦的賽事賺進大筆鈔票，2019年秋天2個月有8場WTA賽事在中國舉行，獎金總值達3000萬美元。

儘管涉及龐大的經濟利益，WTA這次採穩立場，不只賽會主席立場鮮明，更有眾家網球明星發聲挺彭帥。

相較之下，NBA在2019年受中國抵制，聯盟態度低調、球星避談，被批評為向中國磕頭。時任火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）在推特（Twitter）上發言支持香港民主，遭到中國大動作反擊、終止商業合作與電視轉播之後，聯盟與球隊試圖息事寧人，聯盟發出道歉聲明。

然而，這次在彭帥事件當中，發生的衝突已不只是NBA事件裡「西方世界的言論自由傷害了中國人的感情」如此簡單，而是涉及運動員人身自由及性侵事件，運動組織發出再委婉、充滿外交辭令的聲明稿，都無法在西方運動界的價值觀與中國式強硬作為之間保持平衡。

現實世界裡，無論是女子職業網球WTA、美國職籃NBA、國際奧林匹克委員會（IOC）或是其他體育組織，存在宗旨都不是透過運動賽事進行理想化的體育外交，而是盡可能地把鈔票賺進口袋。

但在彭帥事件裡，WTA起身討公道、不惜退出中國市場的立場，一方面凸顯體育組織對於人權價值底線的不可退讓，另一方面是過去一年多COVID-19疫情影響，WTA中國賽事暫停之後意外的領悟：不必低聲下氣安撫中國，少賺一點還是活得很好。

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