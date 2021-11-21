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網球／彭帥事件惹議 紐時：中國不符奧運精神

體育新聞組／綜合報導
彭帥消失，讓世界懷疑中國不符合奧運精神。（Getty Images）
彭帥消失，讓世界懷疑中國不符合奧運精神。（Getty Images）

紐約時報評論，現在非常重要是要求北京回應「彭帥在哪裡，以及她提出指控後，當局採取什麼行動」。

這篇評論指出，面對批評時，中國一貫的劇本就是「否認、謊言、裝傻，希望這件事會消失」，若一切都失敗時，再猛烈地反擊。彭帥披露她與中共政治局前常委、中國國務院前副總理張高麗的不倫關係後，這套劇本又再次上演。

這些都對中共帶來嚴峻挑戰，35歲的彭帥曾是網球雙打世界排名第一，2013年被人民日報譽為模範運動員、「女網界的微風」。

紐時說，現在彭帥代表的微風已經變成高溫的爆炸事件，衝擊中國政治圈。而彭帥提出指控的時機，正值北京緊鑼密鼓準備明年2月舉辦冬季奧運之際，「允許一個殘酷鎮壓批評者、壓迫少數民族的國家再次舉辦奧運會，這引起尖銳的質疑」。

紐時評論，中國的回應向來以「體育和政治是分開的」為口號，這次仍可能是國際奧會「可悲、且自私的虛弱叫聲」 ，因為政治和奧運長期以來密不可分。

評論表示，如同中國鎮壓制度下的許多受害者，彭帥只是為了錯誤尋求補救。但彭帥的困境，不可避免地引發一些基本問題的探討，也就是「中國是否適合舉辦符合奧運理想、透過舉辦全球運動賽事，建構一個更美好的世界」。

彭帥 中國 奧運

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