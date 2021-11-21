網球／費德勒加入發聲相挺 Big3全關注「#彭帥在哪裡」

網壇「Big3」三巨頭約克維奇（左起）、費德勒、納達爾都發聲關心「彭帥在哪裡」。（美聯社、路透）

中國 女網名將彭帥 本月自爆曾遭中國權貴性侵 後，人身安全引發全球關切。現任球王約克維奇（Novak Djokovic）、英國好手墨瑞（Andy Murray）開口聲援後，納達爾（Rafael Nadal）和費德勒（Roger Federer）也發聲，希望知道她是否安然無恙。

彭帥11月2日聲曾遭中國國務院前副總理張高麗性侵，這是在全球掀起關注的反性騷、反性侵的「#我也是」（#MeToo）運動，首次衝擊中共高層。

這篇貼文上傳不到30分鐘便遭刪除，她也音訊全無。直到18日，中國環球電視網（CGTN）刊出據稱是彭帥寫給世界女子職業網球協會（WTA）報平安的電郵；20日時，「環球時報」總編輯胡錫進又張貼彭帥與教練和友人共進晚餐影片，但電郵和影片的真偽仍遭人質疑。

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

This is the second clip. pic.twitter.com/BWzdBkIJ94 — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

網壇不少知名球星聲援「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）標籤，「瑞士特快車」費德勒是介入表態的最新一位網壇明星。他20日接受天空新聞網（Sky News）訪問表示：「她是我們的網球冠軍之一，曾排名（女子雙打）世界第一。明顯令人憂心。整個網球大家庭都挺她，我希望很快就會有來自她的好消息。」

「西班牙蠻牛」納達爾也表示，他一直密切關注此情勢發展。納達爾告訴法國「團隊報」（L'equipe）：「我追蹤並閱讀有關彭帥的消息，即使我未掌握到全部資訊，最重要的莫過於知悉她是否OK。」他說：「網球大家庭的我們所有人，都希望見到她很快就會回來跟我們在一起。」

塞爾維亞籍的球王約克維奇（Novak Djokovic）先前對記者說：「我對此所知不多。一周前我確實聽聞此事，老實說我對她的消失感到震驚。我在前幾年比賽時，還曾見到她好幾次。」

「沒有什麼好多說的了，只希望她能平安，這實在太可怕了…我能想像她家人的感受，我的意思是，她失蹤的事。」

英國前球王墨瑞也在推文中直指，彭帥指控「中國政府官員性侵她後，便下落不明」，更分享網球女將卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）在WTA年終賽冠軍感言中提到有關自由的絲絨革命，直言「這給了大家希望，未來可以有所改變」。

Female tennis player Peng Shuai whereabouts currently unknown after making Sexual abuse allegations against Chinese government official.

This speech gives us a reminder and some hope that things can change in the future 🙏 #WhereIsPengShuai https://t.co/eKnLCHcPLj — Andy Murray (@andy_murray) November 19, 2021

日本籍前球后大坂直美、美國名將小威廉絲（Serena Williams）和比利時好手克萊絲特絲（Kim Clijsters）等人先前也群起發聲。

大坂直美推文說：「我最近聽到網壇有人在揭露性侵過往後音訊全無。無論如何審查都是不OK的。我希望彭帥和她的家人一切安好。」

小威則在推特寫道：「我聽到有關我的同行彭帥消息後深感震驚和不安。希望她人平安，也希望能盡快找到她。」

小威還說：「此事必須調查，我們絕不能保持沉默。在這段極難熬的期間，向她和她的家人傳遞愛的祝福。」小威的推文也附上彭帥的照片和主題標籤「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）。

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6 — Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021

克萊絲特絲18日也推文支持彭帥，說「我們所有球員，無論男女，都必須予以支持。我們必須知道她人平安！」

Strong stand by WTA. All of us players, male and female, need to get behind this. We need to know she is safe ! https://t.co/C5Zwl9jI9N pic.twitter.com/Us2CIJWA5N — Kim Clijsters (@Clijsterskim) November 18, 2021

美國退役球星艾芙特（Chris Evert）、金恩夫人（Billie Jean King）、娜拉提洛娃（Martina Navratilova）；法國退役名將莫瑞絲摩（Amelie Mauresmo）；曾與謝淑薇搭檔的捷克名將史翠可娃（Barbora Strycova）；英國名將墨瑞的母親茱蒂（Judy Murray）等人都有相關推文。

男網方面，瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka）；法國的馬育（Nicolas Mahut）、佩爾（Benoit Paire）；義大利的佛尼尼（Fabio Fognini）；西班牙的羅培茲（Feliciano Lopez）等人也紛紛推文聲援。連曾助西班牙贏得世界盃的足球明星皮克（Gerard Pique）也在社群媒體上加入支持行列。