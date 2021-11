小威也關切彭帥 中國外交部2度回應：我也不掌握

美國 網球明星小威廉絲(Serena Williams )周四表示,她對中國 網球女將彭帥 的處境感到「震驚和絕望」。彭帥在爆出中國前副總理張高麗性侵,疑似被消失。中國外交部發言人趙立堅周四在被問及此事時,以「不屬於外交事務」避答。事後,中國外交部發布的問答紀錄中也將這段對答刪除。

小威在推特上加入網壇「彭帥在哪」(#whereispengshuai)的力挺運動,她在推文上表示,「(對彭帥的處境)我感到震驚和絕望」。

小威說:「我希望彭帥平安,也希望能儘快找到她」。這位曾排名世界第一的網球明星還表示,「我們不能坐視沉默,必須展開調查」。

小威廉絲。(歐新社)

當今球王、塞爾維亞好手約克維奇(NovakDjokovic),法國女將柯爾妮(Alize Cornet),大滿貫賽女單18冠得主、大坂直美、美國退役球星艾芙特(ChrisEvert)等網壇人士也已出面聲援彭帥。

另外,中國外交部發言人趙立堅周四在例行記者會中,被外媒記者問到彭帥目前身在何處?是否是自由的?又被問,在中國將舉辦冬奧之際,會不會擔心此事影響到中國形象?趙僅表示,「這不是外交問題,我也不掌握你提到的有關情況。」拒絕回應此事。

中國外交部發言人汪文斌在本月3日被問及彭帥事件時表示,「沒聽說過此事,這不是外交問題。」

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6