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小威也關切彭帥 中國外交部2度回應：我也不掌握

體育新聞組／綜合報導
網壇名將陸續在推特貼出彭帥的照片。（取材自推特）
網壇名將陸續在推特貼出彭帥的照片。（取材自推特）

美國網球明星小威廉絲（Serena Williams ）周四表示，她對中國網球女將彭帥的處境感到「震驚和絕望」。彭帥在爆出中國前副總理張高麗性侵，疑似被消失。中國外交部發言人趙立堅周四在被問及此事時，以「不屬於外交事務」避答。事後，中國外交部發布的問答紀錄中也將這段對答刪除。

小威在推特上加入網壇「彭帥在哪」（#whereispengshuai）的力挺運動，她在推文上表示，「(對彭帥的處境）我感到震驚和絕望」。

小威說：「我希望彭帥平安，也希望能儘快找到她」。這位曾排名世界第一的網球明星還表示，「我們不能坐視沉默，必須展開調查」。

小威廉絲。（歐新社）
小威廉絲。（歐新社）

當今球王、塞爾維亞好手約克維奇（NovakDjokovic），法國女將柯爾妮（Alize Cornet），大滿貫賽女單18冠得主、大坂直美、美國退役球星艾芙特（ChrisEvert）等網壇人士也已出面聲援彭帥。

另外，中國外交部發言人趙立堅周四在例行記者會中，被外媒記者問到彭帥目前身在何處？是否是自由的？又被問，在中國將舉辦冬奧之際，會不會擔心此事影響到中國形象？趙僅表示，「這不是外交問題，我也不掌握你提到的有關情況。」拒絕回應此事。

中國外交部發言人汪文斌在本月3日被問及彭帥事件時表示，「沒聽說過此事，這不是外交問題。」

中國 彭帥 美國

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