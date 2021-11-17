WTA年終賽／謝淑薇不敵東奧金牌 挑戰雙打第2冠失利

謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲無緣冠軍。（美聯社）

台灣 網球一姊謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens），今天在WTA年終賽女雙決賽與東京奧運 金牌、捷克組合克雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova）再度相逢，台比組合在兩盤賽事遭三度破發的情況下，最終以3：6、4：6敗下陣來，無緣冠軍。

謝淑薇今年與比利時搭檔梅騰斯合拍後展現絕佳默契，在拿下溫網與印地安泉冠軍後，也以女雙第三種子身分在年終賽登場，直到冠軍賽之前只吞下一敗，就是在分組賽輸給克雷茨科娃／絲妮柯娃。

在昨天的四強賽擊敗日本組合青山修子／柴原瑛菜，也是謝淑薇繼與中國 搭檔彭帥、捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）合作後，第四度挺進到年終賽決賽，並將挑戰繼2013年以後的第二座冠軍。

不過在今天面對今年狀況同樣火熱的東京奧運女雙金牌組合克雷茨科娃／絲妮柯娃，謝淑薇／梅騰絲再一次陷入苦戰，在首盤第一個發球局就遭對手逼出三個破發點，雖然最終成功化解，但第6局、8局仍難逃被破發的命運，首盤以3：6讓出

第二盤克雷茨科娃／絲妮柯娃再度出擊，在第一局就打破謝淑薇／梅騰絲的發球局，並在第9局一度取得賽末點，僅管台比組合成功化解了對手第一個冠軍點，但仍是在第10局讓捷克搭檔以6：4成功關門，無緣冠軍。