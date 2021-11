中國官媒曝彭帥電郵「我沒失蹤」WTA主席：高度懷疑

中國 網球女將彭帥 日前自爆料與中國前副總理張高麗的不倫關係後音訊全無、疑似「被消失」,中國官媒環球電視網(CGTN)發布一封據稱來自彭帥的電子郵件,信中自稱「我很好」,不過這反而讓人們越來越擔心她的安危。

多家外媒報導,CGTN17日發布這封據稱是彭帥寫給WTA(國際女子網球協會)的電子郵件,不過沒有提供任何影片或進一步的證據來證實彭帥的安危和下落,也沒有解釋是如何獲得這封信。

郵件內容指出「關於近期WTA發布的官方消息,內容未經本人確認或核實,也未經本人同意發布,包括性侵 指控在內的消息不是真的,我沒有失蹤也沒有不安全,我只是在家裡休息,一切都很好」,還提到「如果WTA再發布關於我的消息,請向我核實,並獲得我同意後再發布。作為一名職業網球運動員,我感謝大家的陪伴和關心,希望未來有機會與大家一起推廣中國網球,希望中國網球越來越好」。

CGTN在官方推特上發出這則電郵的截圖,並寫道「CGTN得知中國網球明星彭帥已向WTA主席西蒙(Steve Simon)發送電子郵件」。對此西蒙表示懷疑這封電郵的真實性,並在聲明中指出「中國官方媒體今天發布有關彭帥的聲明只讓我更擔心她的安全和下落,我很難相信彭帥真的寫了我們得知的這封電郵」,更補充說「彭帥應被允許自由發言,且不受任何脅迫或恐嚇,她的性侵指控必須得到尊重,並以完全透明的方式進行調查」。

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/jb6yXwxENA