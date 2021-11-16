WTA年終賽／ 謝淑薇分組第2闖4強 有望拚第2冠

謝淑薇生涯第4度挑戰WTA年終賽冠軍。（美聯社）

網球女雙「世界球后」謝淑薇，生涯第4度挑戰WTA年終賽，有機會再闖決賽爭取生涯第2冠，16日她和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）在分組最終戰直落2收下勝利，確定取得分組第2的晉級資格，成為最後一支晉級4強的雙打組合。

謝淑薇和梅騰絲名列第3種子，前兩戰1勝1敗，不過因今年法網、東奧奪冠的捷克組合雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova）稍早打下智利瓜拉琪（Alexa Guarachi）／美國 卡胡琪（Desirae Krawczyk）、分組3戰都奪勝，謝淑薇組合今天碰加拿大菲奇曼（Sharon Fichman）／墨西哥 歐兒摩絲（Giuliana Olmos），至少拿一盤就可晉級。

首盤謝淑薇組合就拿到4強門票，儘管謝淑薇兩個發球局都失守，但幾次關鍵分把握住，憑藉多一次破發仍以6：4先下一城。

第二盤第3局到第6局成破發大戰，雙方各2個發球局都失守，戰局進入「搶7」；謝淑薇組合3：3時保發成功再連破對手兩個發球分，在連拿4分下以7：6（7：3）迎接分組第2勝，也讓謝淑薇4度參賽都有機會到決賽亮相。

WTA年終賽總獎金達500萬美金，僅有單打和雙打年度積分前8的組合可參賽，謝淑薇組合以分組第2晉級，明天登場的4強將碰日本搭檔青山修子／柴原瑛菜；列頭號種子的雷茨科娃／絲妮柯娃和第4種子美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）爭另張決賽門票。

女單4強今天也全部出爐，台灣 時間明天凌晨4點將上演「西班牙內戰」，由蒙奎露扎（Garbine Muguruza）對決芭多薩（Paula Badosa），另場4強則由愛沙尼亞康塔薇特（Anett Kontaveit）碰希臘「一姊」莎卡瑞（Maria Sakkari）。