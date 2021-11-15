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彭帥控遭性侵下落不明 約科維奇：十分震驚

中央社／杜林15日電
約科維奇15日在ATP世界巡迴年終賽擊敗對手。（Getty Images）
約科維奇15日在ATP世界巡迴年終賽擊敗對手。（Getty Images）

中國網球女將彭帥在指控遭具權勢的政治人物性侵後便音訊全無，約科維奇今天對彭帥的「失蹤」表示震驚。

這個月初，彭帥聲稱遭前中國國務院副總理張高麗性侵，這是在全球掀起關注的反性騷、反性侵的「#我也是」（#MeToo）運動，首次衝擊中共高層。

曾是女子雙打世界排名第一的彭帥為自己發聲，引來極多的關注，但中國官方拒絕回答彭帥命運的任何問題。彭帥指控的所有細節內容，也被中國自網路上移除。

塞爾維亞籍的約科維奇（Novak Djokovic）在ATP世界巡迴年終賽（ATP Finals）首戰，以7比6（7比4）、6比2擊敗挪威選手路德（Casper Ruud）後告訴記者說：「我對此所知不多。一周前我確實聽聞此事，老實說我對她的消失感到震驚。我在前幾年比賽時，還曾見到她好幾次。」

「沒有什麼好多說的了，只希望她能平安，這實在太可怕了…我能想像她家人的感受，我的意思是，她失蹤的事。」

世界職業網球協會（ATP）主席戈登吉（Andrea Gaudenzi）今天表示，他「對世界女子職業網球協會（WTA）球員彭帥人身安全及下落不明深感憂心」，儘管「最近從WTA獲得彭帥安全的保證，讓他略微寬心」。

彭帥 中國 性侵

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