網球／瑞度卡努又輸了 前輩呼籲她接受心理治療

瑞度卡努林茲公開賽止步16強。（歐新社）

英國 網球甜心瑞度卡努 （Emma Raducanu），自從今年9月贏得美國網球公開賽以來，連續3個比賽均以令人失望的成績結束。近日在奧地利上演的林茲公開賽（Linz Open），甫出場便遭世界排名106位的中國 球手王欣瑜以6：1、6：7、7：5擊敗。

18歲的瑞度卡努在美網連闖10關最終奪冠，寫下「灰姑娘傳奇」，代言、邀約瞬間湧入，這位18歲的女孩一躍成為世界級球星，也被英國網壇寄予厚望。

不過，她在美網後只取得2勝，其中印地安泉大師賽更是「一輪遊」，隨後在一場WTA250巡迴賽八強又敗給與自己年紀相仿的柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）。

近日她首度以頭號種子身分出戰林茲公開賽，首圈輪空之下，直接晉身16強賽事，甫出場卻受到傷患影響，意外被中國球手王欣瑜擊敗，而這也是瑞度卡努本季的最後一場比賽。瑞度卡努最新世界排名20，遠高於106位的王欣瑜。

網球名將海寧（Justine Henin）指出，外界必須給予瑞度卡努多點空間與時間，「由溫布頓到美網，一切在數個星期之間發生，來得十分、十分之快，之後定必需要很多時間來消化。」

海寧說，「目前她理所當然成為焦點，這是她必須學習應付的事。當你贏得大滿貫，尤其是事前沒有線索地驚人奪冠，一定會引來很多疑問。」她讚揚，「瑞度卡努以網球閃耀網球場，她的膽量，她的態度，以及她帶來的清新感覺，均令我印象深刻。」

英國司諾克傳奇人物歐蘇利文（Ronnie O'Sullivan）也建議瑞度卡努接受心理治療：「瑞度卡努不需要別人教她怎麼打網球，但有時你需要有人來關心你、排解壓力。」