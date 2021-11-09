網球／巴黎復仇梅德維夫 約帥7度登年終球王

約克維奇贏得巴黎名人賽冠軍，高興地持著冠軍杯。（美聯社）

東京奧運 和美網雖失利，塞爾維亞「世界球王」約克維奇 （Novak Djokovic）季末仍有收穫，他在巴黎名人賽迎接破紀錄的第37座名人賽金杯，決賽擊敗的對手正是美網決賽碰頭的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），在一雙子女見證下演出「球王復仇記」。

約帥今年連捧澳網、法網和溫布頓金杯，但東奧四強止步，挑戰年度「金滿貫」失利，美網決賽又輸給梅德維夫，沒能締造難得的年度「全滿貫」紀錄；不過他在巴黎甜蜜復仇，決賽以4：6、6：3、6：3逆轉梅德維夫，到手的37座名人賽金杯讓他超越「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），獨居史上第一。

奪勝後留下和兒女相擁畫面，約帥感性說，一直夢想子女長大後能到現場分享自己的特別時刻，「今天對我非常特別，因為我的家人在這裡，這是第一次我的小孩一起看我的比賽。」他形容子女就是人生的成功和資產，「有他們的支持讓我情緒滿溢，他們帶給我生活滿滿的快樂和喜悅。」

不只收穫破紀錄的第37座名人賽金杯，約帥闖巴黎名人賽決賽就已確定成為「年終球王」，這將是他生涯第7度以世界第一頭銜結束整季賽程，超越美國 退役傳奇山普拉斯（Pete Sampras）。

約克維奇對此表示，重返球場就是要確保年終世界第一並藉此打破紀錄，「這是我的夢想，因為山普拉斯是我小時候的偶像。」

約帥球王在位周數也在3月超越原本紀錄保持人「瑞士特快車」費德勒的310周，年末時將是他世界第一身分累積348周。

約帥今年還有一項紀錄可以追尋，他若奪下年終賽第六冠就能追平費德勒，並列史上第一。