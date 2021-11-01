網球／「約克維奇不年輕了」前教練看好明年誕生新球王

網壇「三巨頭」的時代就要過去了嗎？就連約克維奇的前教練都看好明年將誕生新科球王。（路透）

德國 好手澤瑞夫（Alexander Zverev）繼東京奧運 和辛辛那提大師賽奪冠後，昨天再於維也納公開賽奪下今年第5冠，也讓「三巨頭接班人」的說法再度浮上檯面。世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）的前教練、德國前球王貝克（Boris Becker）日前受訪時也表示，約克維奇已不年輕了，看好明年將誕生新球王。

貝克提到，約克維奇已經34歲了，世界排名緊追在後的後起之輩卻個個都很年輕，他說：「雖然約克維奇還是球王，但看看世界排名第二的梅德維夫（Daniil Medvedev，25歲）、第三名西西帕斯（Stefanos Tsitsipas、23歲）、第四名澤瑞夫（24歲），過去兩年網壇改變了很多，這三位新秀在明年的某個時刻登上球王寶座是遲早的事。」

不過，貝克也不否認目前的約克維奇仍有能力宰制網壇，「一切都取決於他自己，他還是很有機會。」貝克再一次強調，「但他真的已經不年輕了。」

約克維奇在今年美網奪亞軍後就未再出賽，本周他終於將和塞爾維亞同鄉組成男雙參加巴黎大師賽。