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網球／駁斥WTA電郵…不打疫苗打澳網？澳官員急澄清

體育新聞組／綜合報導
澳網公開賽是否開放未接種疫苗球員參賽，各說各話。（路透）
澳網公開賽是否開放未接種疫苗球員參賽，各說各話。（路透）

在澳洲地方政府官員駁斥外洩的WTA電子郵件後，對於是否允許未接種疫苗的球員參加澳洲網球公開賽25日引發諸多疑問。該電郵指稱無論是否接種疫苗，球員都能參加澳洲公開賽。

根據這份24日傳送給WTA球員的外洩電郵，未接種疫苗的球員將被允許在1月入境澳洲參加今年第一個大滿貫賽，但將被要求完成14天的「嚴格隔離」。

WTA 22日接獲來自澳洲網球協會的消息，並選擇性通知球員，以免她們「被謠言困惑」。但它產生反效果，因為澳洲維多利亞省官員對WTA電郵中說法的合法性表示懷疑。

維多利亞省省長安德魯斯（Daniel Andrews）回應說：「所有澳網公開賽的現場觀眾都須接種兩劑疫苗。所有工作人員也都會雙重接種。按理說，如果想進入澳洲參賽，球員也應該比照辦理。」

男單衛冕冠軍約克維奇（Novak Djokovic）向來對接種疫苗表示懷疑，在被問及是否會前往墨爾本爭奪創紀錄的第21個大滿貫冠軍頭銜時，他不置可否。最近幾周約克維奇拒絕公開接種疫苗進度。ATP和WTA的疫苗接種率也沒有特別高。本月初ATP證實，35%的男子球員沒有完全接種疫苗，而女子球員的數字為40%。

即使被允許入境澳洲，由於為期2周的「強制性酒店隔離」，條件也不適合為大型網球比賽做最佳準備。同時，根據電郵，已接種疫苗的球員將擁有「完全行動自由」，並且毋需待在錦標賽「泡泡」中。

疫苗 澳洲網球公開賽 約克維奇

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