印地安泉網賽／芭多薩贏了雅莎蘭卡 西班牙首位冠軍

芭多薩首度參賽，就成為第一個抱回印地安泉網賽女單冠軍的西班牙球員。（美聯社）

西班牙女將芭多薩（Paula Badosa）今天在印地安泉（Indian Wells）網賽展現堅強心理素質，苦戰3盤擊敗兩屆冠軍白俄羅斯 對手雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），首度參賽就成為首位抱回印地安泉網賽女單冠軍的西班牙球員。

芭多薩在美國加州 印地安泉網賽女單決賽鏖戰3小時4分鐘，終場7比6（7/5）、2比6、7比6 (7/2)擒伏雅莎蘭卡。

兩屆冠軍雅莎蘭卡銀恨。（路透）

法新社報導，芭多薩今年稍早在塞爾維亞首都貝爾格勒網賽贏得生涯首座WTA單打冠軍，不過當時的決賽對手、克羅埃西亞女將柯紐赫（Ana Konjuh）打到一半退賽。

相形之下，此役的勝利滋味較為甜美，因為芭多薩得以在場上取得冠軍點，她以一記正拍致勝球拿下生涯最大勝利後，激動地躺地掩面慶祝。

坐擁兩座澳洲公開賽女單冠軍的雅莎蘭卡無緣成為首位印地安泉網賽女單3冠得主。

23歲的芭多薩賽後說：「我每天早上醒來，就是夢想贏得這類賽事。我一直努力練球、保持信念。而關鍵是享受這趟旅程。」

芭多薩讚揚雅莎蘭卡，自稱從青少女時期就很景仰這位現年32歲的前輩。

芭多薩表示：「我記得跟教練說過，我希望有朝一日能打出跟她一樣的水準。」芭多薩對雅莎蘭卡說：「謝謝妳如此深遠地啟發了我，像妳這樣的運動員、這樣的女性，沒有妳我不會站在這裡。」

芭多薩也感謝在西班牙的家人，一路支持她近年克服傷勢和心理健康困境，助她抱回生涯最重大的冠軍。