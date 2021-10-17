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印地安泉網賽／迎接第30座雙打金盃 謝淑薇前進年終賽

記者曾思儒／即時報導
台灣網球好手謝淑薇16日和搭檔梅騰絲（Elise Mertens）高捧印地安泉女網賽金盃。(美聯社)
台灣網球好手謝淑薇16日和搭檔梅騰絲（Elise Mertens）高捧印地安泉女網賽金盃。(美聯社)

台灣「一姊」謝淑薇今天和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）以7：6（7：1）、6：3力退俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／烏克蘭芮芭奇娜（Elena Rybakina），高捧印地安泉女網賽金盃，這座冠軍除是兩人攜手第2冠，也是謝淑薇生涯第30座雙打冠軍，達成另一項生涯里程碑。

這是謝淑薇生涯第3度打進印地安泉女網賽，2014年她和大陸「金花」彭帥一起捧冠，18年和捷克搭檔史翠可娃（BarboraStrycova）一起摘下第2冠，今天維持決賽百分百勝率，和梅騰絲迎接最後勝利。

3度封后都和不同搭檔，謝淑薇笑說：「和不同的搭檔合作真的很有趣，我搜集到很多朋友。」

謝淑薇生涯3度在溫布頓奪下女雙金盃，搭檔正好也是印地安泉的3位冠軍搭檔；其中她和梅騰絲溫布頓打下合作首冠，史詩級戰役的對手之一正是今天隔網比拚的庫德梅托娃。

印地安泉女網賽去年因新冠肺炎疫情取消，今年也改期再舉行，2019年的女雙冠軍梅騰絲今天完成另類連霸，名列第2種子的台比組合除共享414500美元獎金，且取得WTA年終賽門票。

謝淑薇年初仍與史翠可娃攜手，因史翠可娃懷孕，紅土賽季才和25歲的梅騰絲開始攜手；走過紅土賽季的磨合期，草地大滿貫台比組合嚐到冠軍滋味，印地安泉僅是攜手第8場比賽，兩人就拿到年終賽門票，連WTA官網都封兩人是現今女網的「強大組合」。

溫布頓 台灣 疫情

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