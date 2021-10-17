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網球／3度闖印地安泉決賽 謝淑薇無一落空

體育新聞組／綜合報導
謝淑薇與梅騰絲拿下本季第二冠。（美聯社）
謝淑薇與梅騰絲拿下本季第二冠。（美聯社）

前兩度闖進印地安泉女網賽雙打決賽，台灣一姐謝淑薇都迎接金杯，三闖最終戰的她維持決賽百分百勝率，和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）以7：6（7：1）、6：3力退俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／烏克蘭芮芭奇娜（Elena Rybakina），迎接合作的第二座金杯。

列第二種子的謝淑薇和梅騰絲，首盤一下場就率先破發，第6局雖遭回破，第11局再度破發後仍取得6：5領先；盤末發球局由謝淑薇發球，她雖在連拿2分下遭對手連趕4球回破，不過「搶7」中對手失誤不斷，除了連續2記雙發失誤送分，第一個盤末點也是出現網前高壓殺球掛網失誤，讓謝淑薇組合以7：1先下一城。

第二盤同樣是破發大戰，謝淑薇組合雖兩度發球局遭破，但5度破發機會把握住3次，最終在第一個冠軍點就迎接勝利，以6：3收穫搭檔的第2座冠軍。

現場出現不少台灣球迷，「謝淑薇加油」的吶喊不時迴響球場，謝淑薇發表冠軍感言時也特別感謝球迷到場；她還透露，今年詢問梅騰絲是否願意合作時心情十分緊張，甚至和「求婚」有些相似，希望聽到肯定答案，梅騰絲笑著在旁回應「當然願意」，讓現場響起一陣笑聲。

謝淑薇印地安泉的三冠都和不同搭檔攜手完成，2014年的首冠是和中國「金花」彭帥，18年的第二冠是和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova），今年則是和今年紅土賽季開始搭檔的梅騰絲捧冠；謝淑薇生涯三度在溫布頓登頂，搭檔剛好也是這3人。

謝淑薇和梅騰絲今年都曾登上雙打「世界球后」，兩人今年攜手的兩座金杯都是大賽，溫布頓屬大滿貫，印地安泉則是1000分等級賽事，總獎金超過876萬元，雙打奪冠可共享41萬4500元獎金。

台灣 溫布頓 中國

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