印地安泉女網／謝淑薇3度奪冠 共享41萬美元獎金

印地安泉女網賽雙打，謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）力退對手奪下金盃。 美聯社

前兩度闖進印地安泉女網賽雙打決賽，台灣 「一姊」謝淑薇都迎接金盃，3闖最終戰的她今天維持決賽百分百勝率，和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）以7：6（7：1）、6：3力退俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／烏克蘭芮芭奇娜（Elena Rybakina），迎接合作的第2座金盃。

列第2種子的謝淑薇和梅騰絲，首盤一下場就率先破發，第6局雖遭回破，第11局再度破發後仍取得6：5領先；盤末發球局由謝淑薇發球，她雖在連拿2分下遭對手連趕4球回破，不過「搶7」中對手失誤不斷，除了連續2記雙發失誤送分，第一個盤末點也是出現網前高壓殺球掛網失誤，讓第2種子以7：1先下一城。

第二盤同樣是破發大戰，謝淑薇組合雖兩度發球局遭破，但5度破發機會把握住3次，最終在第一個冠軍點就迎接勝利，以6：3收穫搭檔的第2座冠軍。

今天現場不少台灣球迷，「謝淑薇加油」的吶喊不時迴響球場，謝淑薇發表冠軍感言時也特別感謝球迷到場；她還透露，今年詢問梅騰絲是否願意合作時心情十分緊張，甚至和「求婚」有些相似，希望聽到肯定答案，梅騰絲笑著在旁回應「當然願意」，讓現場響起一陣笑聲。

謝淑薇印地安泉的3冠都和不同搭檔攜手完成，2014年的首冠是和中國 「金花」彭帥，18年的第2冠是和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova），今天則是和今年紅土賽季開始搭檔的梅騰絲捧冠；謝淑薇生涯3度在溫布頓 登頂，搭檔剛好也是這3人。

謝淑薇和梅騰絲今年都曾登上雙打「世界球后」，兩人今年攜手的兩座金盃都是大賽，溫布頓屬大滿貫，印地安泉則是1000分等級賽事，總獎金超過876萬美金，雙打奪冠可共享414500美元獎金。