我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生補強針 下一步需FDA及CDC批准

阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

印地安泉網賽／雅莎蘭卡逆轉挺進決賽 尋求第3度封后

中央社／印地安泉15日電
白俄羅斯女將雅莎蘭卡闖進印地安泉女網決賽，要挑戰第三度封后。(美聯社)
白俄羅斯女將雅莎蘭卡闖進印地安泉女網決賽，要挑戰第三度封后。(美聯社)

亟欲成為印地安泉大師賽首個榮獲3屆女單冠軍的白俄羅斯女將雅莎蘭卡，今天以3比6、6比3、7比5，逆轉擊敗前法網冠軍奧斯塔朋科，取得明天的決賽門票。

法新社報導，兩屆澳網女單冠軍雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）正力拚拿下今年首冠和生涯第22座冠軍獎盃，今天在位於加州沙漠的印地安泉（Indian Wells）維持優異表現。

32歲的雅莎蘭卡以一盤未失的全勝之姿一路過關斬將挺進準決賽，而今晚的比賽除第一盤輸給奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），隨即找回手感，逆轉擊敗對手。

雅莎蘭卡接下來將出戰突尼西亞網球女將加博（Ons Jabeur）或西班牙好手巴多薩（Paula Badosa），就看今晚誰能在另一場準決賽中勝出。

曾在2012和2016年獲得印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）女單冠軍的雅莎蘭卡尋求3度封后。雅莎蘭卡是目前男單或女單賽中事僅剩的前冠軍，若接下來能順利封后，即可超越包括娜拉提洛娃（Martina Navratilova）、小威廉絲（Serena Williams）和莎拉波娃（Maria Sharapova）在內，同樣2度封后的多位女網好手。

白俄羅斯 加州 澳網

上一則

亞洲花滑公開賽 日本包男女單人冠軍 中國拿雙人金牌

下一則

MLB／46歲A-Rod騰空做瑜珈 老爹笑翻：你快生了

延伸閱讀

印地安泉網賽／澤瑞夫出局 4強沒前20種子 「大家被Big3寵壞了」

印地安泉網賽／澤瑞夫出局 4強沒前20種子 「大家被Big3寵壞了」
印地安泉網賽／謝淑薇連拿6局 生涯第3度闖女雙決賽

印地安泉網賽／謝淑薇連拿6局 生涯第3度闖女雙決賽
印地安泉網賽／新科美網冠軍一口氣丟8局 爆冷淘汰

印地安泉網賽／新科美網冠軍一口氣丟8局 爆冷淘汰
印地安泉網賽／謝淑薇戴恐龍頭套受訪 原因很暖心

印地安泉網賽／謝淑薇戴恐龍頭套受訪 原因很暖心

熱門新聞

瑞度卡努8日對戰白俄羅斯對手後落敗，提前出局印地安泉網賽。（美聯社）

美網奪冠後首戰失利 瑞度卡努：我才18歲 得放自己一馬

2021-10-09 08:53
喬丹。（路透）

NBA／喬丹在家視訊受訪 金光閃閃「獎杯牆」意外成焦點

2021-10-12 08:53
南韓女排球員李多英在校園霸凌往事曝光後，如今又捲入家暴醜聞。(取材自Instagram)

排球／美女選手被控偷吃家暴 嗆前夫：若不滿你也劈腿

2021-10-11 08:03
福原愛。(取材自微博)

福原愛公司才成立半年 日媒爆友人已辭職拆夥

2021-10-15 07:13
熱火傳奇球星韋德。（美聯社）

NBA／「我的美麗女兒是同志」韋德聯手庫克聲援LGBTQ

2021-10-15 08:53
杜蘭特（左）和哈登（右）將出面解決厄文拒絕施打疫苗的問題。 (美聯社)

NBA／厄文拒接種變兼職球員？ 杜蘭特、哈登出面解決

2021-10-12 08:03

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差