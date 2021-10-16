印地安泉網賽／雅莎蘭卡逆轉挺進決賽 尋求第3度封后

白俄羅斯女將雅莎蘭卡闖進印地安泉女網決賽，要挑戰第三度封后。(美聯社)

亟欲成為印地安泉大師賽首個榮獲3屆女單冠軍的白俄羅斯 女將雅莎蘭卡，今天以3比6、6比3、7比5，逆轉擊敗前法網冠軍奧斯塔朋科，取得明天的決賽門票。

法新社報導，兩屆澳網 女單冠軍雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）正力拚拿下今年首冠和生涯第22座冠軍獎盃，今天在位於加州 沙漠的印地安泉（Indian Wells）維持優異表現。

32歲的雅莎蘭卡以一盤未失的全勝之姿一路過關斬將挺進準決賽，而今晚的比賽除第一盤輸給奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），隨即找回手感，逆轉擊敗對手。

雅莎蘭卡接下來將出戰突尼西亞網球女將加博（Ons Jabeur）或西班牙好手巴多薩（Paula Badosa），就看今晚誰能在另一場準決賽中勝出。

曾在2012和2016年獲得印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）女單冠軍的雅莎蘭卡尋求3度封后。雅莎蘭卡是目前男單或女單賽中事僅剩的前冠軍，若接下來能順利封后，即可超越包括娜拉提洛娃（Martina Navratilova）、小威廉絲（Serena Williams）和莎拉波娃（Maria Sharapova）在內，同樣2度封后的多位女網好手。